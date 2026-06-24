Via Giusti a Spicchio, Mussetti (FdI): "Disagi, pericoli e assenza di controlli"

“Gravi disagi per i residenti” e “evidenti criticità sotto il profilo della sicurezza stradale”: questa la denuncia della consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Manuela Mussetti, sul cantiere di Via Giusti a Spicchio, dove sono in corso i lavori per il nuovo asilo nido comunale:

A Spicchio, in Via Giusti, dove da tempo sono in corso i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido comunale, continuano a registrarsi gravi disagi per i residenti e, soprattutto, evidenti criticità sotto il profilo della sicurezza stradale.

Si tratta di un cantiere che ha già accumulato ritardi significativi e che, auspicabilmente, dovrebbe ormai avviarsi verso la conclusione. Tuttavia, quanto accaduto negli ultimi giorni evidenzia ancora una volta carenze nell'organizzazione e nella gestione della sicurezza.

Nella giornata di domenica 21 giugno sono stati installati cartelli che annunciavano il divieto di sosta in Via Giusti a partire dalle ore 10 di lunedì 22 giugno, imponendo ai residenti di liberare completamente la strada. Una disposizione che ha causato notevoli disagi, anche perché nello stesso periodo Via del Palazzo era interessata dal servizio di pulizia stradale e quindi anch'essa soggetta a divieto di parcheggio.

Nonostante i sacrifici richiesti ai cittadini, per l'intera giornata di lunedì non è arrivato alcun mezzo pesante, camion o bilico che giustificasse il provvedimento adottato.

La mattina successiva i cartelli sono stati rimossi e i residenti hanno nuovamente parcheggiato le proprie auto. Poche ore dopo, però, sono sopraggiunti camion di grandi dimensioni e una gru per le operazioni di cantiere. Contestualmente è stata modificata la viabilità della zona senza che risultassero adeguate misure di controllo e sicurezza.

La situazione ha generato diversi episodi di rischio e concrete possibilità di incidente all'intersezione tra Via Giusti e Via del Palazzo.

Di fronte a quanto stava accadendo, alcuni residenti hanno contattato la Polizia Municipale e si sono rivolti anche alla Consigliera comunale Manuela Mussetti, che ha immediatamente richiesto l'intervento degli agenti. Dall'Unione dei Comuni sarebbe stato assicurato l'invio di una pattuglia proveniente da Fucecchio, poiché quella di Vinci non risultava ancora in servizio.

La Consigliera Mussetti ha inoltre chiesto chiarimenti direttamente al Sindaco Daniele Vanni, il quale avrebbe dichiarato di voler approfondire l'accaduto. Grave è il fatto che, nonostante le segnalazioni dei residenti e della stessa Consigliera comunale, la Polizia Municipale non sia intervenuta, lasciando per diverse ore una situazione di potenziale pericolo, con una viabilità modificata e condizioni che avrebbero potuto causare incidenti.

I cittadini meritano rispetto, informazioni chiare e soprattutto sicurezza. Chi amministra un territorio ha il dovere di garantire controlli, coordinamento e tempestività negli interventi.

Per questo chiediamo al Sindaco che venga fatta piena chiarezza su quanto accaduto, sulle autorizzazioni eventualmente rilasciate, se rilasciate, sulle modalità di gestione del cantiere e sulle ragioni del mancato intervento degli organi preposti ai controlli. I cittadini hanno diritto a risposte chiare e alla certezza che situazioni simili non si ripetano.