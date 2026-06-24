Video con pistola in piazza a Firenze, allarme residenti a San Jacopino

Cronaca Firenze
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Le immagini pubblicate sui social mostrerebbero un giovane mentre maneggia un’arma in piazza Dalla Piccola

Un video pubblicato sui social e segnalato alle forze dell’ordine dal Comitato cittadini attivi per San Jacopino sta suscitando preoccupazione nel quartiere fiorentino. Nelle immagini si vede un giovane immigrato mentre maneggia una pistola con apparente disinvoltura in una piazza della zona, identificata dai residenti come piazza Dalla Piccola.

Secondo quanto riferito dal comitato, il ragazzo appare seduto mentre mostra l’arma, la impugna e scarrella il caricatore davanti alla videocamera. Non è chiaro se si tratti di un’arma vera o di una scacciacani, ma il filmato ha alimentato l’allarme tra i residenti del quartiere di San Jacopino, già al centro negli ultimi anni di tensioni legate alla sicurezza urbana.

La zona è la stessa dove, nel giugno 2023, fu sequestrata la piccola Kata all’interno di un ex hotel occupato abusivamente.

"Che l'arma sia vera o una scacciacani poco importa, basta a terrorizzare chiunque e visto le gravi situazioni di sicurezza che la zona sta soffrendo questo episodio fa traboccare il vaso", ha dichiarato Simone Gianfaldoni, presidente del Comitato cittadini attivi per San Jacopino.

Il comitato sostiene inoltre che il fatto sarebbe avvenuto in tarda serata e denuncia una situazione di crescente insicurezza nel quartiere. "Ormai questi soggetti sicuramente conosciuti alle forze di polizia spadroneggiano in tutte le zone e se non hanno la pistola hanno il coltello facile", si legge nella nota diffusa dai residenti.

Le immagini sono state inoltrate alle forze dell’ordine, che dovranno ora verificare l’autenticità del video, identificare il giovane ripreso e accertare la natura dell’arma mostrata nel filmato.

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