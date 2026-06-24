'Voglio tornare negli anni 90' a Pinocchio in Strada

Pinocchio In Strada si prepara al gran finale con “Voglio tornare negli anni '90”, il live show anni '90 più grande d'Italia, protagonista con più di 250 date sui palcoscenici di tutto il Paese. Uno spettacolo sensazionale a ingresso gratuito che prenderà vita giovedì 25 giugno alle 21.30 in via Aporti (Zona Coop), pronto ad accogliere e far divertire il pubblico di ogni età.

Sarà l'evento conclusivo dell'edizione 2026 di “Pinocchio in Strada” , organizzato dall’Associazione Commercianti Centro Commerciale Naturale San Miniato Basso in collaborazione con Confcommercio Pisa, con il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Pisa, Comune di San Miniato, San Miniato Promozione, Associazione Culturale Pinocchio a i' Pinocchio, la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa e il contributo degli sponsor Macelleria Lo Scalco, Sanminiatese Strade, Gioielleria Oromoda, Studio Tani e Autodemolizione Leporatti.

“Dopo le due serate dell'11 e del 18 giugno che hanno fatto registrare una vera invasione di persone, famiglie e visitatori con gli eventi sulla Tosco-Romagnola per la prima volta Pinocchio In Strada si sposta in via Ferrante Aporti per accogliere un live show senza eguali in Italia” spiega il presidente del Centro Commerciale Naturale San Miniato Basso Pierfranco Speranza.

“San Miniato Basso avrà l'onore di ospitare l'evento numero uno in Italia, vincitore del premio come miglior format evento 2025 ai Dance Music Awards. Uno show capace di riportare la magia degli anni '90 con le canzoni e le atmosfere di un decennio che ha rivoluzionato la musica. Uno show amato e seguitissimo in tutta Italia dove non mancheranno le sorprese, coriandoli, stelle filanti, il magico snow show, bolle geyser scenografico e un'animazione travolgente. Pinocchio In Strada si è confermato un appuntamento attesissimo e il tema di questa edizione dedicata ai mitici anni '90 ha contribuito a richiamare tantissimi ragazzi e ragazze, ringraziamo tutti coloro che si sono impegnati nell'organizzazione e tutte le realtà che ci hanno sostenuto, siamo pronti a chiudere nel migliore dei modi l'edizione 2026”.

“Quello di Pinocchio In Strada è stato un successo incredibile, reso possibile dalla partecipazione attiva di un grandissimo numero di attività, negozi e pubblici esercizi che permettono di rendere questa manifestazione un'istituzione e un vero motore per la comunità, siamo pronti per vivere il gran finale con il grande show Voglio tornare negli anni '90” afferma il coordinatore sindacale di Confcommercio Pisa Luca Favilli.

Fonte: Confcommercio - Ufficio stampa

Notizie correlate