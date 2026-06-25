Anniversario chiusura OPG Montelupo, ANPPE organizza messa per ricordare colleghi

L’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria ANPPE di Montelupo ha previsto una Santa Messa in onore dei colleghi defunti dell’Opg
Sabato 27 giugno, in occasione dell’anniversario della chiusura dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Montelupo, avvenuta proprio il 27 giugno del 2017, l’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria ANPPE di Montelupo Fiorentino ha previsto una Santa Messa in onore dei colleghi defunti dell’Opg.
La funzione religiosa si terrà nella chiesa dell’Ambrogiana, in piazza Don Salvadori 1, a Montelupo Fiorentino. Saranno presenti le autorità comunali.
Dopo la messa, seguirà un piccolo rinfresco all’interno del circolo Mcl, offerto da ANPEE
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