Arrestato il giovane del video con la pistola a San Jacopino: accuse di furti e rapine

La Polizia di Stato di Firenze ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino marocchino di 24 anni, ritenuto responsabile di una serie di furti, rapine e minacce aggravate commesse in città tra aprile 2024 e gennaio 2026.

L’uomo è stato rintracciato nei giorni scorsi dalle Volanti di via Zara durante un controllo all’interno di una paninoteca di via Forlanini. Dagli accertamenti è emersa a suo carico un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Firenze per le ipotesi di reato di furto con strappo aggravato in concorso, tentato furto aggravato, minaccia grave, porto di oggetti atti ad offendere e rapina.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile, il 24enne avrebbe partecipato nell’aprile 2024 a uno scippo ai danni di una turista straniera, alla quale sarebbe stata strappata dal collo una collana durante la notte. In altri episodi, invece, avrebbe sottratto merce da un supermercato di via Galliano, minacciando i dipendenti per garantirsi la fuga: in un caso con un machete, in altri due mostrando un coltello estratto dalla tasca.

Dopo le formalità di rito, il giovane è stato trasferito nel carcere di Sollicciano.

La Questura ha inoltre precisato che il 24enne arrestato è la stessa persona comparsa nel video diffuso sui social network nei mesi scorsi, nel quale si vede un giovane scarrellare un’arma in piazza San Jacopino, episodio che aveva suscitato forte allarme nel quartiere e acceso il dibattito sulla sicurezza urbana a Firenze.