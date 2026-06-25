B-Side-Festival, a Empoli due giorni di food, musica, sport e dibattiti sull'Inclusione

Cooperative sociali e lavoro per tutti, al centro della rassegna B-Side-Festival che si tiene il 27 e il 28 giugno al Parco di Serravalle a Empoli: due giorni di food, musica, sport e dibattiti per portare sotto i riflettori le cooperative sociali di tipo B e il tema del lavoro e dell’inclusione.

Il festival viene presentato in conferenza stampa venerdì 26 giugno alle 12 nel media center Sassoli a palazzo del Pegaso. È realizzato grazie alla collaborazione tra Legacoopsociali, l’associazione culturale Jump Live, le cooperative sociali SintesiMinerva e K2B, il Consorzio COOB, MangeRete cooperazione alimentare e tante altre realtà del territorio con il supporto del Comune di Empoli e il patrocinio del Ministero per le disabilità.

L’evento nasce per dare voce a ciò che spesso resta "nel lato B" della cooperazione sociale: l’inserimento lavorativo delle persone fragili a cui sarà dato il palco principale.

All’incontro con i giornalisti intervengono Stefania Saccardi, presidente del Consiglio regionale, Alessio Mantellassi sindaco di Empoli; Cristina Dragonetti, presidente cooperativa Sintesi Minerva; Marta Battioni, vicepresidente vicaria di Legacoopsociali; Gabriele Mecheri amministratore delegato K2B.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale