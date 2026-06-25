L’importanza della cura domiciliare nei momenti difficili: se ne parla a Badante Subito

Dietro ogni servizio di assistenza ci sono storie, persone e scelte difficili. Lo ha raccontato ai microfoni di Radio Lady, durante l’appuntamento dedicato a Badante Subito condotto da Cristina Ferniani, Stefania Masoni, titolare dell’agenzia empolese specializzata nell’assistenza agli anziani.

L'intervista su Radio Lady

Questa volta, però, Masoni non ha parlato da imprenditrice. Ha scelto di condividere una vicenda profondamente personale, quella che sta vivendo accanto alla madre Elga, ricoverata in ospedale dopo un improvviso aggravamento delle condizioni di salute.

“Questa sera non sono nelle vesti di titolare, ma di figlia”, ha esordito con emozione.

Fino a poche ore prima, madre e figlia stavano trascorrendo una serata serena insieme. Poi, nella notte, la chiamata che ha cambiato tutto. L’intervento dell’ambulanza, il ricovero e una diagnosi complessa: crisi respiratoria, problemi cardiaci e una grave infezione polmonare.

Di fronte alla prospettiva di un trasferimento in struttura, Stefania ha vissuto uno dei momenti più difficili della sua vita.

“Ho visto negli occhi di mia madre la rassegnazione. È una cosa bruttissima. È come se le persone venissero tolte dalla loro casa e spedite chissà dove”, ha raccontato.

Parole che hanno aperto una riflessione profonda sul significato dell’assistenza e sull’importanza di preservare, quando possibile, la quotidianità e gli affetti delle persone anziane.

“La mamma ama la sua casa, i suoi gatti, le sue fotografie, i suoi ricordi. Non riuscivo a comprendere come un essere umano possa essere allontanato improvvisamente da tutto questo”.

Da questa esperienza è maturata una decisione precisa: assistere la madre nella propria abitazione, affiancandola con una badante convivente e con tutti i servizi professionali necessari.

“Oggi si può curare una persona tranquillamente a casa. Esistono servizi infermieristici, operatori preparati e professionisti capaci di gestire anche situazioni molto complesse”.

Una scelta che non vuole mettere in discussione il lavoro delle strutture specializzate, ma evidenziare come l’assistenza domiciliare possa rappresentare, in molti casi, una valida alternativa.

“Un conto è una decisione presa con tempo e consapevolezza, un conto è trovarsi improvvisamente in una situazione in cui non si torna più a casa nemmeno a prendere i propri effetti personali”.

L’intervento radiofonico si è trasformato così in una testimonianza autentica, capace di parlare a tante famiglie che stanno affrontando o si preparano ad affrontare il delicato passaggio in cui i figli diventano il punto di riferimento dei propri genitori.

“Quando ero piccola mi ha accudito e cresciuta. Oggi è la mia bambina”. Un’affermazione che racchiude il senso più profondo della cura e della responsabilità familiare.

Nel corso dell’intervista, Masoni ha inoltre sottolineato quanto sia “fondamentale individuare la figura assistenziale più adatta alle esigenze della persona, valutando attentamente condizioni fisiche, patologie e livello di autonomia”.

“A seconda della situazione servono competenze specifiche. Nel caso di mia mamma, che oggi è costretta a letto, occorre una persona che sappia gestire l’igiene, la movimentazione, ma anche stimolarla e sostenerla emotivamente. Due parole e una carezza possono fare la differenza”.

È proprio questo l’approccio che caratterizza il lavoro di Badante Subito: “accompagnare le famiglie nella ricerca della soluzione più adeguata, offrendo supporto costante e un servizio di reperibilità attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7”.

“Qualsiasi necessità, la famiglia può contare su di noi. Interveniamo sempre per trovare il giusto equilibrio tra competenza professionale e attenzione umana”.

Una testimonianza intensa che ha trasformato un’intervista in un momento di riflessione condivisa, ricordando come, nei momenti di maggiore fragilità, la cura non sia fatta soltanto di assistenza sanitaria, ma anche di ascolto, presenza e amore.

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