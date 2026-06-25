Caldo, Firenze verso otto giorni consecutivi di codice rosso

L'ondata di calore continua a interessare Firenze senza attenuarsi. Il nuovo bollettino del Ministero della Salute conferma il codice rosso per oggi e domani e lo estende anche a sabato 27 giugno, prolungando così fino al fine settimana la fase di massima allerta per gli effetti delle alte temperature sulla salute. Se le previsioni saranno confermate, Firenze arriverà a otto giorni consecutivi di codice rosso.

Per i prossimi giorni sono attese condizioni di forte disagio bioclimatico. La temperatura percepita massima sarà di 37 gradi oggi, 38 gradi domani e 39 gradi sabato, mentre nelle ore più calde della giornata le temperature potranno raggiungere i 36 gradi oggi, i 37 domani e i 38 gradi sabato.

Le temperature restano elevate fin dalle prime ore del mattino. Alle 9.15 la stazione meteorologica dell'Orto Botanico registrava già 31,1 gradi, mentre a quella di Firenze Università segnava 30,6 gradi. La centralina al Giardino di Boboli il termometro indicava 30,1 gradi.

Anche i dati di ieri confermano la persistenza dell'ondata di calore. Le massime si sono attestate a 38,3 gradi all'Orto Botanico, 38,1 gradi al Giardino di Boboli e 36,8 gradi a Firenze Università.

Il codice rosso viene attivato quando le condizioni di caldo intenso e disagio bioclimatico persistono per più giorni consecutivi e possono avere effetti negativi sulla salute dell'intera popolazione, non soltanto delle persone più fragili.

Si raccomanda di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, bere frequentemente acqua, limitare le attività fisiche all'aperto e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone con patologie croniche.

Una serie di semplici abitudini comportamentali e misure di prevenzione può contribuire a ridurre sensibilmente gli effetti delle ondate di calore. Il Ministero della Salute ha pubblicato dieci semplici regole per proteggersi dalle alte temperature, prevenire i rischi per la salute e tutelare in particolare le persone più fragili.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

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