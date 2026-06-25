Centri estivi 2026, la giunta di Certaldo approva nuovo sistema di sostegno e organizzazione

La Giunta comunale ha approvato, nell’ambito dell’ultima variazione di bilancio, lo stanziamento di 8.000,00 euro, che si aggiunge al contributo ministeriale già previsto, finalizzato al potenziamento del sistema dei centri estivi per l’anno 2026.

L’intervento si inserisce in un percorso di programmazione condivisa con le realtà educative e associative del territorio, attivato attraverso un tavolo di lavoro permanente tra il Comune e le principali associazioni locali, con l’obiettivo di rafforzare la rete dei servizi estivi e garantire maggiore accessibilità alle attività rivolte a bambini e ragazzi, con particolare attenzione ai minori con disabilità e a situazioni di fragilità socio-economica seguite dai servizi sociali.

Le associazioni coinvolte nel percorso sono Ohana, Misericordia, CKS, Danza Crescendo, Polis, Parrocchia San Tommaso, Associazione Tennis, Polisportiva, Certaldese Calcio, e Istituto Maria SS. Bambina.

L’Assessora all’Istruzione ed Educazione, Romina Renzi, ha dichiarato: "Il lavoro svolto insieme alle associazioni del territorio e ai servizi comunali ha permesso di costruire un sistema dei centri estivi più coordinato e inclusivo. L’obiettivo è garantire a tutte le bambine e a tutti i bambini pari opportunità di accesso alle attività estive, con particolare attenzione ai minori che necessitano di supporto educativo e sociale".

L’Amministrazione comunale ringrazia tutte le associazioni coinvolte, le istituzioni scolastiche, i servizi sociali della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, l’Ufficio scuola e l’Ufficio trasporti comunali per la collaborazione e il contributo operativo alla definizione e attuazione del progetto, il gestore della programmazione cinematografica Mario Lorini, che rafforza la rete educativa territoriale e la sinergia tra istituzioni, soggetti del terzo settore e enti.

Programmazione centri estivi 2026: interventi previsti

Il sistema dei centri estivi 2026 è articolato in tre principali linee di intervento:

1. Inclusione e supporto educativo

È previsto un fondo dedicato che consentirà alle associazioni di rafforzare i servizi di assistenza e garantire la piena partecipazione alle attività dei minori con disabilità e dei minori in condizioni di fragilità socio-economica seguiti dai servizi sociali. Il fondo sarà utilizzato per interventi di supporto educativo individualizzato e per favorire l’integrazione nei gruppi di attività.

2. Attività educative e outdoor education

Il Comune metterà a disposizione i mezzi di trasporto comunali per agevolare l’organizzazione di uscite e attività sul territorio. Le iniziative saranno orientate alla valorizzazione dell’educazione all’aperto, con attività didattiche e ricreative finalizzate alla conoscenza dell’ambiente, del patrimonio locale e alla socializzazione in contesti naturali.

3. Iniziativa culturale "Cinema sotto le stelle"

Per tutti i bambini e ragazzi iscritti ai centri estivi sarà prevista la possibilità di accedere a tariffe agevolate alle proiezioni cinematografiche organizzate presso il Giardino di Palazzo Pretorio, a Certaldo Alto. L’iniziativa si inserisce nel programma estivo come occasione di socialità e fruizione culturale condivisa.

Il percorso di programmazione condivisa consolida la collaborazione tra istituzioni e associazioni del territorio, rafforzando una rete educativa integrata a supporto delle famiglie e dei minori.

Fonte: Comune di Certaldo