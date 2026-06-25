Cinque appuntamenti di Che estate ragazzi!, al via la rassegna teatrale a Santa Croce sull'Arno

Cinque appuntamenti di Che estate ragazzi! dedicati a grandi e piccini organizzati dal Comune di Santa Croce sull’Arno, con la collaborazione di varie associazioni del territorio.

Giallo Mare Minimal Teatro si è occupata del pubblico più speciale: quello delle bambine, dei bambini e delle loro famiglie, che avranno l’opportunità di vedere spettacoli di grande qualità.

Cinque appuntamenti sempre di mercoledì alle 18 in tre differenti location: i giardini sull’Arno e il parco Aldo Moro a Santa Croce sull’Arno e i giardini Largo Democrazia di Staffoli.

Si comincia dai giardini Largo Democrazia di Staffoli mercoledì 1 luglio con Kappuccetto Rosso di Teatro Popolare d’Arte, sempre a Staffoli mercoledì 8 luglio sarà la volta di Circo Ribalta che presenta Voilà spettacolo di clown con Lorenzo Cecchi.

Ci si sposta ai giardini sull’Arno di Santa Croce mercoledì 15 luglio con Giallo Mare Minimal Teatro che propone Il grande gioco dell’oca con Rossella Parrucci e Gessica Lo Vacco, stessa location mercoledì 22 per Leonardo D’angelo in Il mago di Oz, spettacolo di burattini e gran finale al parco Aldo Moro mercoledì 29 luglio con Mastrobolla di Fabio Saccomani.

Gli spettacoli sono indicati per la fascia di età 3-10 anni e sono ad ingresso gratuito, ma è consigliata la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere a Giallo Mare Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a info@giallomare.it, oppure Biblioteca comunale 057130642 – 0571389850 biblioteca@comune.santacroce.pi.it

Fonte: Ufficio stampa Giallo Mare Minimal Teatro