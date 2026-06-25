CNA Storie: alla scoperta di Il Papavero, laboratorio artistico di Empoli

Torna su Radio Lady la rubrica 'CNA Storie', l'appuntamento settimanale realizzato in collaborazione con CNA Firenze, dedicato a raccontare le storie di artigiani, professionisti e imprenditori del territorio. In questa puntata, condotta da Cristina Ferniani, sono ospiti in studio Marcella e Teresa Lorenzi, titolari de Il Papavero Decorazioni, laboratorio artistico di Empoli specializzato in ceramiche, decorazioni murali e tessili. Insieme a loro è intervenuta anche Valentina Cantini di CNA Firenze.

L'intervista su Radio Lady

Il Papavero nasce nel 1994 come attività artigianale specializzata nella lavorazione della ceramica. Come racconta Teresa Lorenzi: "Per vent'anni abbiamo lavorato insieme come terziste per le ditte di Montelupo. Poi, per motivi familiari, abbiamo dovuto interrompere l'attività che, dopo qualche anno, abbiamo scelto di riaprire insieme".

La ripartenza non è stata semplice. Il mercato era cambiato e molte competenze legate alla ceramica e alla decorazione si erano trasformate o perse. Da qui la necessità di reinventarsi.

"Ricominciare da zero in un contesto lavorativo diverso ci ha costrette a reinventarci-, spiega Teresa -. Oggi non realizziamo solo ceramica, ma anche decorazioni murali, come pannelli dipinti. Abbiamo così ampliato la nostra produzione".

Il laboratorio propone infatti una gamma più ampia di prodotti artigianali, tra cui bicchieri, oggetti da appendere, bijoux e anelli, tutti realizzati a mano.

Durante l'intervista le due artigiane hanno portato in studio alcuni esempi delle loro creazioni: un vaso e un centrotavola in ceramica decorata.

"Si tratta di pezzi unici - spiega Teresa - fatti interamente a mano, quindi nessuno è uguale all'altro. Mi ispiro alla natura, ai fiori, ma anche al mare e ai fondali marini".

La realizzazione di ogni oggetto richiede tempo e grande attenzione. Marcella e Teresa spiegano che una delle fasi più delicate è l'asciugatura: "Dopo la modellazione e la decorazione, il pezzo deve asciugare all'aria in ambiente controllato. I tempi cambiano in base alla stagione. Poi si procede alla prima cottura, a circa 1100 gradi, seguita dalla smaltatura, da ulteriori decorazioni e da una seconda cottura", racconta Teresa. "Per completare un lavoro servono almeno dieci giorni", aggiunge Marcella.

Non mancano le difficoltà: durante le cotture alcuni pezzi possono creparsi o rompersi. Ma nulla viene sprecato. "Gli oggetti non perfetti non vengono buttati. Li conserviamo e, in futuro, possono diventare altro: un pannello, un elemento decorativo o una nuova creazione", spiegano le artigiane.

Il rapporto con CNA Firenze nasce recentemente. Come racconta Valentina Cantini: "Conosco Il Papavero da novembre 2025, quando Teresa mi ha contattata per associarsi. Essendo il laboratorio vicino alla nostra sede di Empoli, ci siamo incontrate e abbiamo subito avviato una collaborazione".

L'interesse delle artigiane era legato soprattutto alla partecipazione a fiere e attività promozionali, ma nel tempo hanno scoperto anche i servizi e le consulenze offerte dall'associazione. "Sanno che possono contattarci in qualsiasi momento per supporto e assistenza", sottolinea Cantini.

Attualmente la produzione de Il Papavero è rivolta soprattutto al mercato locale, ma non mancano ambizioni di crescita. "L'azienda è ancora giovane, stiamo valutando con attenzione le possibilità di espansione anche all'estero", spiega Teresa.

Tra le esperienze più significative recenti c'è la partecipazione al MIDA, la Mostra Internazionale dell'Artigianato, all'interno dello stand CNA: "È stata un'esperienza molto positiva, abbiamo incontrato molte realtà simili alla nostra".

Per farsi conoscere, il laboratorio utilizza sia i mercati artigianali sia i social network: "È fondamentale far conoscere il nostro lavoro", affermano le titolari.

Il laboratorio è visitabile e aperto al pubblico nei seguenti orari: mattina 9:00–13:00 e pomeriggio 15:30–19:00.

Le titolari stanno inoltre valutando l'idea di organizzare laboratori di artigianato aperti anche ai turisti, per avvicinare il pubblico al mondo della ceramica artistica.

Il Papavero Decorazioni

via Verdi 37 - Empoli (Fi)

Laboratorio Artistico

Decorazioni Murali, Ceramiche e Tessili

info@ilpapaverodecorazioni.it

ilpapaverodecorazioni.it