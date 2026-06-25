Come cambia la viabilità per gli eventi estivi a Empoli

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Foto di gonews.it

L’estate empolese è entrata ormai nel vivo. In ogni ‘angolo’, via, piazza, parchi e giardini ci saranno appuntamenti per tutte le età e di ogni genere. Musica di alto livello, dalla grande Classica al jazz, appuntamenti culturali, teatrali, artistici e molto altro: la città accoglierà novità assolute su palcoscenici dalla bellezza mozzafiato, come piazza Farinata degli Uberti ma non solo. Pertanto si rendono necessarie alcune modifiche alla viabilità cittadina nelle zone interessate.

Si comincia in via delle Antiche Mura per lo svolgimento di kermesse teatrali e musicali all’interno del giardino del Torrione di Santa Brigida: per i giorni restanti del mese di giugno, ovvero, 26, 28, 29 e 30 e nel mese di luglio 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 e 30, dalle 20.30 alle 23.30 sarà disposto il divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli indispensabili allo svolgimento dell’iniziativa in programma.

Entriamo poi nella bellezza straordinaria di piazza Farinata degli Uberti che sarà interessata da più eventi: sabato 27 giugno 2026, è in arrivo la tappa del raduno “La bianchina ad Empoli e Valdarno Inferiore”, organizzato dal Bianchina Club. L’arrivo a Empoli è previsto per le 16 e fino alle 18 si potranno ammirare tutte le versioni prodotte dell'autovettura di marca Autobianchi modello Bianchina.

Nell’intera piazza sarà disposto il divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli ad eccezione dei mezzi partecipanti alla manifestazione.

Nei giorni 29 giugno (oltre 120 artisti saranno i protagonisti della Sinfonia n. 9 in re minore op. 125 di Ludwig van Beethoven) e 24 luglio (decima edizione dell’Opera in Piazza con un grande titolo Il Trovatore di Giuseppe Verdi), in tutta la piazza dalle 15 alle 24, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti.

Giovedì 2 luglio, una novità assoluta per la città: Opera Camion 2026 – Il Maggio in Piazza, Gianni Schicchi di Giacomo Puccini, ingresso gratuito. Le modifiche temporanee alla viabilità scatteranno dalle 12 alle 24 sull’intera piazza: divieto transito ciclopedonale eccetto gli autorizzati e in via Leonardo Da Vinci, all’altezza del civico 18, per 4 stalli di sosta, divieto di sosta con rimozione forzata eccetto gli autorizzati.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

Le disposizioni non verranno applicate ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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