Emergenza caldo, l'appello da Firenze: "Massima attenzione durante codice rosso"

"Le giornate contrassegnate dal codice rosso richiedono un livello di attenzione particolarmente elevato. Le temperature molto alte e il loro protrarsi per più giorni consecutivi possono avere conseguenze importanti sulla salute, soprattutto per le persone più fragili, ma non solo. Le ondate di calore sono fenomeni caratterizzati da temperature elevate associate spesso ad alti livelli di umidità, forte irraggiamento solare e scarsa ventilazione, condizioni che possono aumentare sensibilmente i rischi per la salute".

Lo afferma l’assessora alla protezione civile Laura Sparavigna in riferimento all’ondata di calore che sta interessando Firenze in questi giorni.

L’assessora richiama l’importanza di adottare comportamenti corretti per ridurre i rischi legati alle alte temperature, in linea con le raccomandazioni del Ministero della Salute: evitare l’esposizione al sole nelle ore centrali della giornata, limitare le attività fisiche all’aperto, bere frequentemente acqua e mantenere il più possibile freschi gli ambienti in cui si vive e si lavora. Si tratta di accorgimenti semplici ma fondamentali per affrontare in sicurezza le giornate più calde.

Particolare attenzione deve essere rivolta agli anziani, ai bambini, alle persone con patologie croniche e a chi vive da solo. In questi casi, anche un gesto semplice, come una telefonata o una visita, può contribuire a prevenire situazioni di disagio e a garantire un supporto tempestivo a chi ne ha bisogno.

Per affrontare al meglio l’emergenza caldo, l'amministrazione mette a disposizione dei cittadini una serie di strumenti informativi e di supporto. Sul portale della protezione civile comunale sono disponibili aggiornamenti costanti, indicazioni sui comportamenti consigliati e informazioni utili per affrontare le situazioni di maggiore criticità.

In caso di necessità o per segnalare situazioni che richiedano particolare attenzione, soprattutto se riguardano persone anziane, fragili o sole, è possibile contattare direttamente la protezione civile comunale al numero 055 7890.

Tra gli strumenti disponibili sul portale istituzionale è presente anche la mappa dei rifugi climatici, che consente di individuare spazi pubblici e luoghi accessibili dove trovare sollievo durante le ore più calde della giornata.

"La prevenzione è il primo strumento di tutela - ha concluso l'assessora Sparavigna - per questo è importante informarsi attraverso i canali ufficiali, adottare comportamenti prudenti e segnalare tempestivamente eventuali criticità. La collaborazione tra cittadini e istituzioni è fondamentale per tutelare la salute e la sicurezza della comunità".

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa