Empoli, è festa tricolore: l’Under 17 conquista lo Scudetto

L'Empoli Under17 si laurea per la prima volta nella propria storia campione nazionale della categoria. Il racconto del match su Empoli Channel
L’Empoli Under 17 scrive una delle pagine più belle della propria storia e conquista il titolo di Campione d’Italia al termine di una stagione semplicemente straordinaria. Nella finalissima disputata allo stadio Orogel di Cesena, la squadra guidata da Lorenzo Tonelli supera con un netto e meritato 4-0 la Juventus, laureandosi per la prima volta nella propria storia campione nazionale della categoria...
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