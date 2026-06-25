Firenze, restituita al Museo Stibbert un'antica pistola rubata nel 1977

Cronaca Firenze
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I carabinieri dei Nucleo Tutela Patrimonio Culturale hanno riconsegnato l'arma storica al museo

È tornata al Museo Stibbert di Firenze, da dove era stata rubata nel 1977, la pistola chiamata "terzetta ruota" risalente al XVIesimo secolo. Stamani i carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Firenze hanno restituito l'arma storica al museo.

L'antica pistola composta, spiegano i militari del Nucleo Tpc, da canna liscia a due ordini con culatta punzonata da uno stemma, era stata oggetto di furto perpetrato il 21 ottobre 1977 in danno del Museo Stibbert. L’attività investigativa, avviata dai carabinieri grazie alla segnalazione di un’importante casa d’aste internazionale, ha permesso di accertare che l’arma corta ritrovata era proprio quella rubata dall’istituto museale fiorentino.

Un cittadino del Regno Unito, in possesso della storica pistola e che aveva incaricato la casa d’aste per la sua vendita, appresa l’origine furtiva del bene, ha offerto la massima collaborazione per consentirne il rimpatrio in Italia per la successiva restituzione al luogo di provenienza. In considerazione dell’esito favorevole della vicenda, aggiungono dal Nucleo Tpc, non è stato necessario avviare la procedura di rogatoria internazionale da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, che ha coordinato le attività investigative.

Il 13 marzo 2026, nella sede dell’Ambasciata italiana a Londra, è stato prelevato il bene d’arte dai carabinieri dei Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Firenze. "La cerimonia di consegna - viene aggiunto dall'Arma - testimonia ancora una volta l’importanza della cooperazione internazionale non solo tra le Forze di Polizia ma anche tra gli operatori commerciali di settore i quali, dimostrando anche essi una sensibilità sulla tutela dei beni culturali, collaborano affinché gli oggetti d’arte possano ritornare nei luoghi da dove sono stati asportati". Fondamentale la catalogazione delle fotografie dei beni culturali provento di reato che alimentano la "Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti", "strumento indispensabile ai Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale per localizzare e recuperare beni sottratti anche a distanza di tempo". La Procura di Firenze, data la natura giuridica del bene, ha emesso il nulla osta alla restituzione del bene all’avente diritto Museo Stibbert.

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