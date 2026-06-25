Frodi nel noleggio di auto di lusso per oltre un milione: 41 indagati

La polizia ha smantellato tra Campania e Toscana un'associazione a delinquere specializzata nelle frodi nel noleggio di auto di lusso, in Italia e all'estero. Sono 41 gli indagati, a vario titolo, per truffa, riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione e simulazione di reato. L'organizzazione agiva nel noleggio a lungo termine.

Le indagini, coordinate dalla procura di Bolzano, sono della squadra mobile della questura di Siena e della Polstrada di La Spezia. Nelle ore scorse è giunta la notifica degli avvisi di conclusione delle indagini preliminari a quattro donne e trentasette uomini, tra i 32 e i 73 anni di età.

Perquisizioni sono state fatte su tutto il territorio nazionale. Sono coinvolti commercialisti e prestanome. Il volume d'affari ricostruito finora è di oltre 1 milione e mezzo di euro.