Furto nella sede Vab di Limite sull'Arno: danni e attrezzature rubate

Furto nella notte alla Vigilanza Antincendi Boschivi (Vab) di Limite sull'Arno. Il colpo sarebbe avvenuto tra la notte di martedì 23 e mercoledì 24 quando alcune persone si sarebbero introdotte nella sede dopo aver tagliato la rete perimetrale e forzato e danneggiato la porta del garage. I ladri avrebbero poi forzato il portone e messo a soqquadro la sede, rovistando ovunque e sottraendo parte dell'attrezzatura. Tra il materiale rubato figurano dispositivi Dpi, alcune motoseghe, attrezzi manuali e strumenti utilizzati anche per lo scasso in caso di emergenza. Quando i volontari si sono resi conto dell'accaduto era già troppo tardi: secondo quanto riferito, si sarebbero accorti del furto soltanto la mattina successiva.

"In una stagione già difficile, questo gesto rappresenta un'ulteriore ferita - si legge in un lungo post Facebook pubblicato dall'associazione -. Non è soltanto un danno materiale: è un colpo diretto alla nostra capacità di intervenire, aiutare e proteggere il territorio".

Le perdite, secondo quanto riferito dalla Vab, non sarebbero state non ancora quantificate: "Non abbiamo ancora fatto una stima perché dobbiamo completare l'inventario, ma le cifre non sono basse: basti pensare che le motoseghe e altre attrezzature costano tra i 2mila e i 3mila euro l'una". Oltre al furto, da considerare anche i danni causati dalla spaccata.

Un colpo duro per l'associazione, non solo per il danno economico ma anche per il colpo inferto al volontariato. "È un gesto che colpisce duramente la cittadinanza - dichiarano dalla Vab -. Non si tratta di rubare proprietà privata: è un furto ai danni di un'intera comunità che un domani potrebbe aver bisogno di quell'attrezzatura".

L'associazione riferisce di aver denunciato il furto ai carabinieri, nella speranza di poter ritrovare l'attrezzatura. Inoltre annunciano che si doteranno di sistemi di sorveglianza e deterrenza per evitare che episodi simili possano ripetersi. "Sembra assurdo dover installare un allarme per proteggere qualcosa di tutti", commenta la Vab.

Resta l'amarezza e la rabbia, ma anche la certezza che l'associazione continuerà a fare la sua parte.