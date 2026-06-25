Grande successo per il Saggio di Fine Anno della Classe di Pianoforte alla Scuola di Musica di Castelfiorentino

Si è svolto ieri, mercoledì 24 giugno alle ore 17, presso la Scuola di Musica di Castelfiorentino, il tradizionale Saggio di Fine Anno della classe di pianoforte del M° Alessio Cioni, appuntamento conclusivo dell'anno 2025-2026 che ha registrato una grande partecipazione di pubblico.

L'entusiasmo dei presenti ha testimoniato ancora una volta quanto la musica rappresenti un prezioso momento di crescita, condivisione ed emozione per tutta la comunità. Applausi calorosissimi e continui hanno accompagnato le esibizioni dei giovani pianisti, protagonisti di un pomeriggio intenso e ricco di sensibilità artistica.

Ad aprire il concerto è stata Maria Vittoria Poli, che ha emozionato il pubblico con pagine tratte dalle colonne sonore de Lezioni di piano e Il Castello Errante di Howl, interpretate con grande profondità espressiva e notevole maturità musicale.

Molto apprezzate anche le esibizioni di Santiago Fiore, Alice Marzuoli ed Ettore Giacometti che hanno dimostrato impegno, concentrazione e una crescente consapevolezza interpretativa.

Particolarmente coinvolgente l'esecuzione di Leonardo Lelli, che ha proposto il celebre The Entertainer di Scott Joplin con brillantezza ritmica.

Grande emozione ha suscitato anche Lucilla Bondi con Nuvole Bianche di Ludovico Einaudi, capace di trasmettere al pubblico tutta la poesia e l'intensità del brano.

Molto intensa e toccante è stata inoltre l'interpretazione di Giulia Maglione, che ha eseguito il celebre Notturno op. 9 n. 2 di Fryderyk Chopin con eleganza, sensibilità e grande partecipazione emotiva, conquistando il pubblico presente.

Il concerto si è concluso con la suggestiva interpretazione del celeberrimo Clair de Lune di Claude Debussy da parte di Annalaura Lelli, capace di creare un'atmosfera di rara bellezza e di chiudere il pomeriggio in un clima di grande emozione.

Il saggio ha rappresentato non soltanto il momento conclusivo di un anno di studio, ma anche la testimonianza concreta del valore educativo della musica, del lavoro costante degli allievi, del sostegno delle famiglie e della passione didattica.

Un ringraziamento particolare va inoltre a tutto il corpo docente della prestigiosa Scuola Comunale di Musica di Castelfiorentino, che con serietà, competenza e dedizione contribuisce quotidianamente alla formazione artistica e umana degli studenti, confermando l'alto valore educativo e culturale dell'istituzione.

A tutti gli studenti vanno i più sinceri complimenti per i risultati raggiunti e un caloroso applauso che, anche in occasione del Saggio, è sembrato non finire mai.

Fonte: Ufficio Stampa

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