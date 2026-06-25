Il mito di Pinocchio rivive a Certaldo: arriva l’Art Contest dedicato all'iconico burattino

Il progetto di valorizzazione territoriale "DIVIN BOCCACCIO", promosso dall’Associazione Terra di Valdelsa, si arricchisce di un nuovo capitolo che fonde arte, celebrazione, identità locale e attrazione turistica. Il protagonista di questa esposizione, interpretato da artisti locali, sarà Pinocchio; il burattino più famoso del mondo sarà il soggetto principale di questo esclusivo Art Contest interamente dedicato alla celebre creatura di Carlo Collodi.

​La splendida cornice di Certaldo farà da sfondo ai lavori artistici realizzati dagli acquarellisti della Valdelsa. I partecipanti si misureranno con il mito di Pinocchio, reinterpretandolo attraverso la delicatezza e la trasparenza della tecnica dell'acquerello.

Il contest entrerà nel vivo con una selezione finale e le opere individuate dalla giuria verranno riprodotte su maxi bottiglie scenografiche.

Questa particolare collezione di installazioni artistiche sarà messa in mostra al pubblico, creando un dialogo visivo unico tra la storia e immaginario collodiano.

​A guidare questo percorso artistico sarà il Maestro Massimo Tosi, che coordinerà i lavori e presiederà la giuria incaricata di valutare le opere e selezionare le migliori realizzazioni.

Le date ufficiali e le modalità dell'esposizione e le modalità di accesso alla mostra nel Castello di Certaldo saranno rese note in occasione di una prossima conferenza stampa.

Fonte: Terra di Valdelsa Aps

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