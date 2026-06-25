Il mito di Pinocchio rivive a Certaldo: arriva l’Art Contest dedicato all'iconico burattino

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​L’Associazione Terra di Valdelsa lancia un concorso artistico guidato dal Maestro Massimo Tosi

Il progetto di valorizzazione territoriale "DIVIN BOCCACCIO", promosso dall’Associazione Terra di Valdelsa, si arricchisce di un nuovo capitolo che fonde arte, celebrazione, identità locale e attrazione turistica. Il protagonista di questa esposizione, interpretato da artisti locali, sarà Pinocchio; il burattino più famoso del mondo sarà il soggetto principale di questo esclusivo Art Contest interamente dedicato alla celebre creatura di Carlo Collodi.

​La splendida cornice di Certaldo farà da sfondo ai lavori artistici realizzati dagli acquarellisti della Valdelsa. I partecipanti si misureranno con il mito di Pinocchio, reinterpretandolo attraverso la delicatezza e la trasparenza della tecnica dell'acquerello.

Il contest entrerà nel vivo con una selezione finale e le opere individuate dalla giuria verranno riprodotte su maxi bottiglie scenografiche.

Questa particolare collezione di installazioni artistiche sarà messa in mostra al pubblico, creando un dialogo visivo unico tra  la storia e immaginario collodiano.
​A guidare questo percorso artistico sarà il Maestro Massimo Tosi, che coordinerà i lavori e presiederà la giuria incaricata di valutare le opere e selezionare le migliori realizzazioni.

Le date ufficiali e le modalità dell'esposizione e le modalità di accesso alla mostra nel Castello di Certaldo saranno rese note in occasione di una prossima conferenza stampa.

Fonte: Terra di Valdelsa Aps

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