Frontale tra auto e moto a Cerreto, grave giovane centauro

Cronaca Cerreto Guidi
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L'incidente questa mattina nel borgo: 16enne trasferito a Firenze in elisoccorso. Sotto shock le persone a bordo della macchina

Grave incidente a Cerreto Guidi dove, per cause in corso di accertamento, un'auto e una moto si sono scontrate. È successo in via Cerretese, che porta in centro storico, questa mattina 25 giugno. Sul posto, poco dopo le 7.30, sono intervenuti i mezzi di soccorso inviati dal 118 con un'automedica e due ambulanze, la polizia municipale per i rilievi e l'elisoccorso Pegaso.

Da quanto si apprende nello scontro frontale è rimasta gravemente ferita la persona alla guida della due ruote, un ragazzo di 16 anni, trasportato in codice rosso all'ospedale Careggi di Firenze dopo un primo passaggio intermedio al San Giuseppe di Empoli. Il giovane avrebbe riportato trauma cranico, al bacino e all'addome. Allertato Pegaso, giunto ad Avane nei pressi dell'ospedale empolese, il ragazzo è stato trasferito d'urgenza a Firenze in elisoccorso. Trasportate in ospedale, in codice giallo, anche le persone che si trovavano a bordo dell'auto, due giovani di circa 25 anni, sotto shock per l'accaduto. Sull'incidente sono in corso gli accertamenti da parte delle pattuglie della polizia locale dell'Unione dei Comuni.

La strada interessata dall'incidente, lungo la strada provinciale 31, dopo essere stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso è stata riaperta al traffico.

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