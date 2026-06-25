Investita 22enne a Capraia e Limite, in ospedale in codice rosso

Una ragazza di 22 anni è stata investita questa mattina in via Allende a Capraia e limite, intorno alle ore 8.20. Da quanto appreso la ragazza avrebbe riportato una frattura al bacino. La 22enne sarebbe rimasta cosciente in un primo momento, poi ha perso conoscenza. Sul posto è intervenuto il 118 che ha trasportato la ragazza all'ospedale San Giuseppe di Empoli in codice rosso. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.

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