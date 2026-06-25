Lavori a Empoli per 26 nuove telecamere tra centro e periferie

Sono cominciati negli scorsi giorni i lavori di installazione di 26 nuove telecamere di videosorveglianza in varie zone della città: viale IV Novembre, via dei Cappuccini, via Ponzano, parcheggio via dei Cappuccini-via Vico, parcheggio via dei Cappuccini centro Andromeda, via Cantino Cantini, via Pulidori, via Chiarugi, piazza Garibaldi, via della Noce e via Spartaco Lavagnini.

L'intervento riguarda un bando interministeriale per il quale il Comune di Empoli, che ha destinato 50mila euro come quota di compartecipazione finanziaria, ne ha ottenuti 200mila di finanziamento. Era risultata infatti tra i 5 territori della Città Metropolitana di Firenze, capoluogo incluso, ammessi al finanziamento.

"Questo investimento - afferma il sindaco Alessio Mantellassi - ci aiuta a tenere alta l'attenzione su zone più delicate e su cui abbiamo raccolto segnalazioni. Si passa all'area del centro storico di via della Noce, via Lavagnini e piazza Garibaldi fino all'area dietro la stazione in via Cantino Cantini, una parte di Cascine e di Carraia. Sono zone sensibili su cui già stanno facendo un gran lavoro le forze dell'ordine, la Polizia Locale comando di Empoli e anche i vigili di prossimità in azione tutti i pomeriggi nel centro".

"Mettiamo a frutto i progetti avviati a inizio mandato sul tema della sicurezza - afferma l'assessora Valentina Torrini -, con il progetto 'Da sola me ne vo per la città' facemmo un percorso in notturna per segnalare le zone più sensibili, a seguire avevamo anche segnalazione di lavoratori e residenti per il parcheggio di via dei Cappuccini. Questi input divennero poi la base del bando a cui abbiamo partecipato e per il quale siamo riusciti a ottenere importanti risorse per la videosorveglianza. Le telecamere sono sì un importante misura per controllare il territorio ma prima di tutto fungono da deterrente per chi si appresta a delinquere in queste aree della città".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa