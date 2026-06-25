Lavori di efficientamento e riqualificazione al Csm di San Miniato

Per consentire l'avvio di lavori di miglioramento della sede e garantire in futuro spazi più adeguati per utenti e operatori, dal 1° luglio 2026 gli ambulatori medici e le attività infermieristiche del Centro di Salute Mentale di San Miniato di via Tosco Romagnola Est, 229/233, saranno temporaneamente trasferiti nei locali dell'ospedale Degli Infermi, a San Miniato Alto, in piazza XX Settembre.

Lo spostamento è necessario per permettere l'esecuzione di interventi di efficientamento e riqualificazione strutturale dell'attuale sede. Nei giorni 29 e 30 giugno saranno effettuate le operazioni di trasloco; per questo l'Azienda si scusa fin da ora per eventuali disagi che potrebbero verificarsi durante il trasferimento.

L'attività assistenziale non subirà interruzioni. Le visite mediche e le prestazioni infermieristiche continueranno regolarmente nella sede temporanea dell'ospedale Degli Infermi, mentre le attività riabilitative e sociali resteranno operative al Centro Diurno di via Tosco Romagnola Est 229.

La ricollocazione avrà carattere temporaneo e resterà in vigore per tutta la durata del cantiere. Il rientro nella sede originaria è previsto indicativamente entro dicembre 2026, al termine dei lavori.

Restano invariati tutti i recapiti del servizio: numeri telefonici e indirizzi e-mail continueranno a essere gli stessi già utilizzati dagli utenti: Tel. 0571 704660 - email: centrosalutementale.sanminiato@uslcentro.toscana.it

Fonte: Ausl Toscana Centro

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