Legge elettorale toscana, FdI: "Siamo d'accordo, disposti a sederci ad un tavolo"

"L'abolizione del listino bloccato nella legge elettorale toscana trova ovviamente d'accordo Fratelli d'Italia, unica forza politica a non averlo mai utilizzato sfruttando, invece, sempre, le preferenze. L'impalcatura della legge elettorale toscana deve essere ridisegnata e riscritta basandosi sul principio della valorizzazione della territorialità e a tutela delle province minori. Se il Pd è disponibile a confrontarsi ed interloquire con noi su queste modifiche dimostrando un atteggiamento quindi costruttivo, siamo disposti a sederci ad un tavolo"; così il deputato e coordinatore regionale toscano di Fratelli d'Italia Francesco Michelotti e la capogruppo Fdi in Consiglio regionale Chiara La Porta.