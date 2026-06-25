Legge elettorale toscana, M5S: "Bene superamento del listino bloccato"

"Accogliamo positivamente la proposta avanzata dal Partito Democratico per il superamento del cosiddetto listino bloccato nella legge elettorale toscana. Si tratta di una direzione che condividiamo, perché rafforza il principio della scelta diretta da parte delle elettrici e degli elettori e restituisce maggiore centralità al voto di preferenza". Così la consigliera regionale M5s Irene Galletti.

"Per il Movimento 5 Stelle non si tratta di una posizione nuova: non abbiamo mai utilizzato lo strumento del listino bloccato, proprio perché riteniamo che la rappresentanza debba fondarsi sul rapporto più trasparente possibile tra cittadinanza, candidature e istituzioni. La sua eliminazione può quindi rappresentare un passo avanti importante, purché sia inserita in un percorso di riforma più complessivo, serio e condiviso".

"Proprio per questo - spiega il capogruppo M5s in Consiglio regionale Luca Rossi Romanelli - il 29 giugno abbiamo promosso un appuntamento pubblico dedicato all'approfondimento della legge elettorale toscana. Sarà l'occasione per discutere nel merito non solo del listino bloccato, ma anche di ulteriori proposte che intendiamo avanzare per rendere il sistema elettorale regionale più trasparente, più partecipato e più coerente con il principio della piena rappresentanza democratica".

"Le regole elettorali - concludono - non possono essere oggetto di interventi estemporanei o di convenienze contingenti. Devono essere affrontate con responsabilità istituzionale, attraverso un confronto aperto tra maggioranza e opposizione, nell'interesse esclusivo della qualità democratica della Toscana".

Il convegno 'La sovranità appartiene al popolo - i sistemi elettorali per garantirla', è in programma lunedì 29 giugno, presso La sala Gonfalone del Palazzo del Pegaso, in via Cavour 4 a Firenze: tra gli ospiti, oltre ai consiglieri regionali dei due schieramenti, politici, docenti universitari e esponenti nazionali del mondo delle istituzioni e della cultura.