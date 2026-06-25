Malore sul lavoro a Mulazzo, muore operaio di 50 anni

Tragedia sul lavoro in Lunigiana, dove un uomo di 50 anni è morto dopo essere stato colto da un malore mentre si trovava all’interno di una ditta di Mulazzo, in provincia di Massa Carrara.

L’allarme è scattato nella giornata di oggi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, anche con l’elisoccorso Pegaso 3, ma il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Nell’azienda sono arrivati anche i tecnici della Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (Pisll) dell’Asl, incaricati di effettuare gli accertamenti sul caso. Secondo le prime informazioni, il 50enne lavorava per una ditta slovacca in appalto.

Al momento, da quanto emerso, non risulterebbero correlazioni dirette tra il malore fatale, le elevate temperature registrate in questi giorni e le mansioni svolte dall’operaio al momento del decesso.