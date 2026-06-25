Maxi-rissa di notte a Livorno, ferite due persone

Cronaca Livorno
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A Livorno, in zona piazza della Repubblica, tra il 24 e il 25 giugno di notte si è scatenata una violenta rissa con lancio di bottiglie e cestini dell'immondizia. Due persone di origine nigeriana sono stati feriti con lesioni da taglio, sono stati accompagnati in ospedale. Per i testimoni però si sono scontrati circa una ventina di giovani, perlopiù di origini straniere.

Sono intervenute quattro pattuglie tra carabinieri e polizia che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica del fatto. Impegnate tre ambulanze. Quando sono arrivate le forze dell'ordine, dei gruppi che avevano partecipato alla rissa non c'era già più traccia se non per i due rimasti a terra.

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