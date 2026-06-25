A Montopoli si cercano location inedite per matrimoni e unioni civili

Attualità Montopoli in Val d'Arno
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Nuove location per matrimoni e unioni civili. Il Comune di Montopoli in Val d’Arno ha pubblicato una manifestazione d’interesse rivolta ai proprietari di ville, dimore storiche e luoghi di particolare pregio ambientale che possano diventare sedi ufficiali per la celebrazione di matrimoni civili e unioni civili.

«L’obiettivo dell’iniziativa è trasformare il territorio in un vero e proprio palcoscenico diffuso, offrendo alle coppie che scelgono Montopoli la possibilità di scambiarsi le promesse in cornici inedite e ricche di fascino, diverse dalle tradizionali sale comunali – ha spiegato la sindaca Linda Vanni -. L'iniziativa mira a creare un legame profondo tra l’istituzione e le eccellenze architettoniche e paesaggistiche del territorio».

Il progetto invita i proprietari di immobili di rilevanza estetica o storica a candidare i propri spazi per ospitare le funzioni pubbliche legate ai riti civili. In questo modo, le dimore private più belle di Montopoli potranno essere riconosciute ufficialmente come "Uffici Separati di Stato Civile", diventando parte integrante di un’offerta turistica e culturale dedicata al mondo del wedding,.

I proprietari interessati hanno tempo fino alle ore 23:59 di domenica 19 luglio 2026 per presentare la domanda. Le proposte saranno valutate in base al decoro e all'adeguatezza degli spazi, garantendo che ogni location sia all’altezza della solennità e della magia del momento.

«Vogliamo che sempre più Montopoli diventi – ha aggiunto la sindaca - una destinazione d’eccellenza per chi cerca un’accoglienza autentica e luoghi capaci di raccontare una storia, rendendo ogni cerimonia un evento unico e indimenticabile».

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa

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