Nasce AVS Empoli, il coordinamento delle segreterie di Sinistra Italiana ed Europa Verde

AVS è la sigla di una alleanza elettorale che in tutta Italia mette assieme Europa Verde del portavoce Angelo Bonelli e Sinistra Italiana del segretario Nicola Fratoianni, dentro liste uniche alle elezioni. Questo è accaduto anche alle ultime elezioni comunali a Empoli, dove AVS ha sostenuto il candidato Sindaco Alessio Mantellassi contribuendo alla sua vittoria con una lista di 24 persone equamente divise tra donne e uomini.

Come a livello nazionale anche a livello locale i due partiti, Sinistra Italiana, circolo "Mori, Salvadori" e Europa Verde, circolo "Chicho Mendez", hanno sentito e sentono l’esigenza di andare oltre il mero patto elettorale, oltre la creazione di liste comuni alle elezioni.

Nasce così il coordinamento delle due segreterie, un organismo direttivo di AVS Empoli che sia di supporto continuo alla assessora Maria Grazia Pasqualetti e al consigliere Marco Dicuio per continuare a dare, migliorandolo, il contributo di sinistra sociale e ambientalista al governo della città.

Dell’organismo in questione faranno parte i due portavoce "Verdi" Rosa Bonadonna e Antonio Cinquini con Roberto Fabiani membro della segreteria del partito ambientalista, per Sinistra Italiana, oltre al Segretario Davide Carpentieri e al tesoriere Cristian Gaetani sarà del gruppo Massimo Marconcini; invitati permanenti e membri effettivi i succitati Pasqualetti e Dicuio.

Il Direttivo AVS si pone come obiettivi il maggior allineamento delle scelte politiche delle due compagini, la volontà di aumentare la capacitiva di incidere sulle scelte del governo cittadino e di poter così meglio operare con gli alleati attuali, PD, Azione e le liste civiche, "Questa è Empoli" e "Alessio Mantellassi Sindaco", e di quelli auspicabilmente futuri attraverso interlocuzioni con il Movimento 5 Stelle che, a detta di Carpentieri e Cinquini, non può non essere coinvolto nel campo largo anche a livello cittadino.

Questo nuovo strumento politico sarà anche utile per intrattenere rapporti con realtà cittadine legate a movimenti e comitati per portare la posizione di AVS a conoscenza di essi. Sulla questione dei servizi pubblici locali, nello specifico sul caso del Referendum, Sinistra Italiana e Europa verde non hanno avuto una posizione comune, ma comune era e rimane l’intento di mantenere pubblici certi servizi e in primissimo luogo la risorsa idrica.

È arrivato il momento di fare questo step di unità anche ad Empoli e la cosa è emersa limpidamente nell’ultimo incontro tra rappresentanze dei due partiti che da ora in poi con una certa cadenza temporale si incontreranno come direttivo di AVS per costruire posizioni politiche, scrivere atti per il consiglio, dare giudizi sull’operato dell’Amministrazione Comunale e altro ancora, con voce unica e univoca.

Fonte: Europa Verde circolo "Chico Mendez" e Sinistra Italiana circolo "Mori, Salvadori"

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