'Notte Stellata' al Centro Commerciale Montecatini: una serata tra magia, stile e divertimento

Sabato 27 giugno il Centro Commerciale Montecatini si trasformerà in un luogo speciale dove la bellezza, la musica e l’intrattenimento accompagneranno visitatori di tutte le età in una lunga serata estiva all’insegna della scoperta e del divertimento.

A partire dalle ore 17.00 prenderà il via la “Notte Stellata”, un evento gratuito pensato per coinvolgere famiglie e giovani attraverso un ricco programma di attività distribuite lungo tutta la galleria commerciale.

Tra le iniziative più attese, “Costellazione di Stile”, dove armocromiste e personal shopper offriranno consulenze personalizzate gratuite con omaggi dedicati alla clientela, e “Oracolo delle Stelle”, uno spazio dedicato all’astrologia con letture della carta astrale e dei tarocchi, comprensive di mappa astrale personalizzata.

Il percorso proseguirà con aree dedicate alla bellezza grazie ai corner Flash Make Up e Beauty & Make Up, mentre i più piccoli potranno divertirsi al primo piano con la Festa delle Stelle, tra giochi, letture animate e baby dance.

Dalle 18.30 l’atmosfera in galleria si farà ancora più coinvolgente con lo Starsound Corner, un happy hour musicale con DJ set, e con l’area giochi dedicata a grandi e piccoli dove sfidarsi a Forza 4 e Tris.

La serata entrerà nel vivo dalle ore 21.00 con l’apertura del Chiosco delle Stelle, curato da Armonia Cafè, che proporrà cuoppo napoletano, drink e bevande, accompagnando il pubblico verso il grande appuntamento musicale nel Parcheggio Est del Centro Commerciale.

Protagonista del finale sarà infatti il Reload Summer Festival, con la partecipazione di Luca Bellei e del format iPork, per un’esplosione di musica, energia e intrattenimento che accompagnerà il pubblico fino a tarda sera.

Una notte speciale, pensata per vivere il centro commerciale in modo nuovo, tra esperienze, incontri, spettacolo e momenti da condividere sotto un cielo pieno di stelle.