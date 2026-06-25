"Nudo alla fontana in pieno giorno davanti a famiglie" la denuncia di Futuro Nazionale Castelfranco di Sotto

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Castelfranco di Sotto

"Servono interventi immediati"

Un uomo "nudo, che si lava alla fontana pubblica e prende il sole sui giardini dell'ex Coop. In pieno giorno. Davanti a bambini, anziani e famiglie che frequentano il parco". A denunciarlo, in una nota, è Demela Angelo, referente del comitato di Futuro Nazionale per Castelfranco di Sotto descrivendo l'uomo di origine straniera. "I cittadini sono esasperati" scrive Angelo, "ogni giorni ci arrivano foto e segnalazioni" e ancora "anziani e bambini assistono a scene che non dovrebbero esistere in un paese civile".

Nella nota è riportato inoltre che secondo quanto riferito la stessa persona sarebbe già stata segnalata in passato e avrebbe rifiutato gli aiuti dei servizi sociali. Una situazione simile era già stata portata all'attenzione dal sindaco Fabio Mini nei mesi scorsi. Per la referente di Futuro Nazionale Castelfranco "non è accettabile che in pieno giorno, in un luogo pubblico frequentato da famiglie, si assista a simili episodi. La sicurezza e il decoro non sono negoziabili. Servono interventi immediati delle forze dell'ordine". Demela Angelo aggiunge inoltre che il comitato ha "documentato tutto. Foto, testimonianze, segnalazioni" sulla vicenda. "I cittadini hanno diritto alla tranquillità. Il tempo dell'indulgenza è finito: ora serve fermezza".

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