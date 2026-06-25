Nuova legge elettorale Toscana, Barnini (PD): "Firmo con convinzione abolizione listino"

"Ho appena firmato la proposta del Gruppo del Partito Democratico per cambiare la legge elettorale della Toscana, eliminando il cosiddetto listino bloccato. Lo avevo detto durante la campagna elettorale e sono contenta che nella discussione del gruppo consiliare sia maturata questa convinzione, grazie all’impegno del capogruppo Simone Bezzini. È una decisione che sento fino in fondo, perché ribadisce un punto essenziale: la scelta dei rappresentanti spetta agli elettori".

Lo dice Brenda Barnini, consigliera regionale del PD, annunciando la sottoscrizione della proposta di modifica alla legge elettorale toscana.

"Il sistema toscano già fa leva sul voto di preferenza – ricorda Barnini - Con questo intervento intendiamo spingerci oltre: rendere più stretto e trasparente il rapporto tra chi viene eletto e chi vota, e consolidare il legame tra istituzione regionale e territori. Sono convinta che la democrazia faccia passi in avanti quando le persone possono incidere davvero con il proprio voto e quando chi assume un mandato risponde direttamente agli elettori e alle comunità che rappresenta. Per questo, quella odierna, la considero anche una scelta dal forte valore politico. Mentre in Toscana si rafforza il ruolo degli elettori attraverso le preferenze, a livello nazionale la destra procede nella direzione opposta: propone una riforma che restringe gli spazi di scelta e introduce un premio di maggioranza eccessivo, con il rischio di alterare l’equilibrio tra i poteri previsto dalla Costituzione. Credo che il PD debba opporsi con forza a quella legge elettorale nazionale, fare la battaglia per introdurre le preferenze e nel caso non ci siano prendere l’impegno con gli elettori, come avvenne nel 2012, di fare le primarie per scegliere chi dovrà rappresentare i territori e le comunità nelle liste elettorali. Basta – conclude Barnini – con un Parlamento di nominati: servono competenze, radicamento e capacità di rappresentanza per rispondere in modo adeguato ai bisogni dei cittadini e delle cittadine".

Fonte: Ufficio Stampa e comunicazione Gruppo PD Consiglio regionale della Toscana

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