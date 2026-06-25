Duplice omicidio a Camaiore, Noemi dedica un post al giovane ucciso

Cronaca Camaiore
Condividi su:
Leggi su mobile

Noemi ha pubblicato un messaggio sui social in ricordo di Mirko Moriconi, esprimendo dolore e ricordando il suo amore per la musica. "Inaccettabile essere uccisi nel 2026 per chi scegliamo di amare"

La cantante romana Noemi (pseudonimo di Veronica Scopelliti) ha pubblicato un post su Instagram dedicando un messaggio di cordoglio a Mirko Moriconi, il 24enne ucciso dal padre insieme alla madre Kety Andreoni, 51 anni, nella tragedia avvenuta ieri a Pieve di Camaiore, nel territorio di Camaiore. Mirko aveva una forte passione per la musica e aveva inciso anche alcuni brani da lui scritti.

Nel suo ricordo, Noemi ha sottolineato il legame del ragazzo con la musica, raccontando di aver visto alcuni video in cui interpretava anche sue canzoni e mettendo in evidenza il suo desiderio di libertà e di esprimere se stesso attraverso il canto.

La cantante ha espresso profondo dolore per la vicenda, definendo "inaccettabile" che si possa essere "uccisi nel 2026 per chi scegliamo di amare". Noemi ha rivolto infine un pensiero anche alla madre, descritta come una figura sempre presente e di sostegno per il figlio.

Notizie correlate

Camaiore
Cronaca
25 Giugno 2026

Duplice omicidio in Versilia: il figlio ucciso si era rivolto a consultorio transgenere

Emergono nuovi elementi dietro al duplice omicidio che ieri, 24 giugno, ha scosso l'intera comunità di Camaiore. Piero Moriconi, il 63enne padre di famiglia accusato di aver ucciso a colpi [...]

Camaiore
Cronaca
25 Giugno 2026

"Mi sono liberato": in carcere il 63enne che ha ucciso moglie e figlio

Piero Moriconi, 63 anni, ha trascorso la notte in carcere a Lucca. Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 24 giugno, ha sparato col fucile da caccia al figlio Mirko - 24 [...]

Camaiore
Cronaca
25 Giugno 2026

Duplice omicidio Camaiore, Arcigay Firenze: "Sconvolti. Vicini a chi voleva bene alle vittime"

"Siamo sconvolti dalla notizia del duplice assassinio avvenuto ieri a Camaiore - dichiara il direttivo di Arcigay Altre Sponde di Firenze - e siamo vicini a chi voleva bene a [...]



Tutte le notizie di Camaiore

<< Indietro

torna a inizio pagina