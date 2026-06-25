Duplice omicidio a Camaiore, Noemi dedica un post al giovane ucciso

La cantante romana Noemi (pseudonimo di Veronica Scopelliti) ha pubblicato un post su Instagram dedicando un messaggio di cordoglio a Mirko Moriconi, il 24enne ucciso dal padre insieme alla madre Kety Andreoni, 51 anni, nella tragedia avvenuta ieri a Pieve di Camaiore, nel territorio di Camaiore. Mirko aveva una forte passione per la musica e aveva inciso anche alcuni brani da lui scritti.

Nel suo ricordo, Noemi ha sottolineato il legame del ragazzo con la musica, raccontando di aver visto alcuni video in cui interpretava anche sue canzoni e mettendo in evidenza il suo desiderio di libertà e di esprimere se stesso attraverso il canto.

La cantante ha espresso profondo dolore per la vicenda, definendo "inaccettabile" che si possa essere "uccisi nel 2026 per chi scegliamo di amare". Noemi ha rivolto infine un pensiero anche alla madre, descritta come una figura sempre presente e di sostegno per il figlio.

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