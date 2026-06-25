Per il ventiduesimo anno consecutivo il litorale pisano conquista la Bandiera Blu

Per il ventiduesimo anno consecutivo il litorale pisano festeggia la Bandiera Blu, il prestigioso riconoscimento assegnato ogni anno dalla FEE – Foundation for Environmental Education alle località che si distinguono per la qualità delle acque, la gestione sostenibile del territorio, i servizi offerti e l'attenzione all'ambiente. Anche nel 2026 sono quattro le Bandiere Blu che sventoleranno sul litorale di Pisa: nelle località di Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone, oltre che sull'approdo turistico del Porto di Pisa. Un risultato che conferma la qualità ambientale della costa pisana e l'impegno costante dell'Amministrazione comunale, degli operatori balneari e di tutti i soggetti coinvolti nella tutela e nella valorizzazione del litorale, attraverso interventi e servizi orientati alla sostenibilità, all'accoglienza e alla sicurezza.

La cerimonia dell’alzabandiera ufficiale, con la consegna delle Bandiere Blu agli stabilimenti balneari del litorale pisano, si è svolta questa mattina, giovedì 25 giugno, al Bagno Roma di Tirrenia alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Pisa Michele Conti, dell’assessore all’ambiente Elena Del Rosso, dell’assessore al turismo Paolo Pesciatini, dell’amministratore del Porto di Pisa Simone Tempesti, del presidente di SIB-Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani, del vicepresidente di FIBA-Confesercenti Pisa Gianluca Tiozzo e del presidente di CNA Balneari Pisa Sergio Sighieri.

«La Bandiera Blu – dichiara il sindaco di Pisa, Michele Conti – rappresenta un riconoscimento importante per tutto il nostro litorale e conferma la qualità del lavoro portato avanti negli anni per valorizzare Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone. Un risultato che premia non solo l'eccellenza delle acque di balneazione, ma anche la qualità dei servizi, la sostenibilità ambientale, il decoro urbano e la capacità di investire sul territorio. In questi anni abbiamo destinato risorse significative alla riqualificazione del litorale, a partire dagli interventi realizzati nelle piazze di Marina di Pisa, che hanno restituito nuovi spazi di socialità e accoglienza a residenti e turisti. Il percorso di valorizzazione prosegue con il recupero della stazioncina di Tirrenia, che seguirà la riqualificazione di una parte dell'area dell'ex Ciclilandia, recentemente intitolata a Ciro Plebe, restituendo alla cittadinanza ulteriori spazi pubblici riqualificati.

A breve inaugureremo inoltre il nuovo ponte ciclopedonale che collegherà il Parco di San Rossore al viale D'Annunzio, un'infrastruttura strategica che si integrerà con la ciclopista del Trammino, rafforzando i collegamenti sostenibili tra la città e il litorale. Per il prolungamento della ciclopista fino a Tirrenia sono già state stanziate le risorse necessarie, a conferma della volontà dell'Amministrazione di investire nella mobilità dolce e nella fruizione sostenibile del territorio. A questo – conclude il Sindaco Conti – si aggiunge un ricco programma di eventi gratuiti che animerà per tutta l'estate Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone, contribuendo a rendere il nostro litorale sempre più attrattivo, vivo e capace di accogliere cittadini e visitatori. La Bandiera Blu è quindi il simbolo di un percorso concreto di crescita e valorizzazione che continua anno dopo anno.»

«La conferma della Bandiera Blu per il ventiduesimo anno consecutivo – dichiara l’assessore all’ambiente Elena Del Rosso – è il risultato di un lavoro costante che coinvolge l'Amministrazione comunale, gli operatori del litorale e tutti i soggetti che ogni giorno contribuiscono alla cura e alla tutela di questo territorio. Ottenere e mantenere questo riconoscimento significa rispettare standard elevati sotto il profilo della qualità ambientale, della gestione dei servizi, della sostenibilità e dell'accoglienza. La tutela dell'ambiente non si realizza con interventi straordinari, ma attraverso un'attività continua fatta di monitoraggio, manutenzione, pulizia, controllo del territorio e attenzione alla qualità degli spazi pubblici. Come Amministrazione stiamo lavorando per consolidare questi risultati, investendo nella valorizzazione del litorale, nella mobilità sostenibile e nella sensibilizzazione ambientale, con particolare attenzione alle nuove generazioni. La Bandiera Blu certifica la qualità delle nostre acque e delle nostre spiagge, ma rappresenta anche un impegno preciso per il futuro: continuare a migliorare i servizi, rafforzare la sostenibilità delle attività presenti sul litorale e promuovere una cultura del rispetto dell'ambiente che coinvolga cittadini, imprese e visitatori. È una responsabilità che intendiamo portare avanti con determinazione, perché la tutela del patrimonio naturale del litorale pisano è una delle priorità della nostra azione amministrativa».

«La Bandiera Blu rappresenta un valore aggiunto straordinario per il litorale pisano e per la sua offerta turistica – dichiara l’assessore al turismo e al commercio Paolo Pesciatini –. Si tratta di un riconoscimento che certifica non soltanto la qualità ambientale delle nostre spiagge e del nostro porto turistico, ma anche la capacità del territorio di offrire servizi efficienti, accoglienza e un’esperienza di qualità a cittadini e visitatori. Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone stanno vivendo una stagione di grande vitalità grazie a un programma sempre più ricco di iniziative culturali, spettacoli, eventi e occasioni di intrattenimento rivolte a tutte le fasce di età. In questo contesto si inserisce il cartellone di Marenia – Non solo mare, che anche quest’anno porterà per tutta l’estate concerti, spettacoli e iniziative diffuse nelle tre località del litorale, contribuendo ad arricchire l’offerta turistica e a valorizzare gli spazi pubblici come luoghi di incontro e socialità. La Bandiera Blu rafforza ulteriormente l'immagine del nostro litorale come destinazione capace di coniugare ambiente, qualità della vita, servizi e accoglienza. È il risultato di un lavoro condiviso tra istituzioni, operatori economici e associazioni di categoria che continua a produrre risultati concreti e a generare nuove opportunità di sviluppo per tutto il territorio. Un riconoscimento che ci consente di presentarci ai visitatori con un'offerta sempre più completa, nella quale la qualità del mare si accompagna a una programmazione di eventi, servizi e attività in grado di rendere il soggiorno sul litorale pisano un'esperienza sempre più attrattiva e qualificata».

La Bandiera Blu è il riconoscimento internazionale assegnato dalla FEE (Foundation for Environmental Education) alle località costiere che si distinguono per la qualità delle acque di balneazione, la sostenibilità ambientale, la gestione del territorio e l'efficienza dei servizi offerti a residenti e turisti. Il programma prevede il rispetto di 33 criteri, aggiornati periodicamente, che riguardano aspetti quali la qualità ambientale, la tutela degli ecosistemi, la gestione dei rifiuti, l'accessibilità, la sicurezza, l'educazione ambientale e la valorizzazione del territorio. La qualità delle acque rappresenta il requisito fondamentale per l'assegnazione del riconoscimento ed è verificata attraverso monitoraggi costanti effettuati dalle Agenzie regionali per la protezione ambientale.

Nel 2026 sono 257 i Comuni italiani premiati con la Bandiera Blu, 11 in più rispetto al 2025, per un totale di 525 spiagge e 87 approdi turistici riconosciuti.

La FEE è un'organizzazione non governativa e senza scopo di lucro, fondata nel 1981 e presente in più di 80 Paesi nei cinque continenti. Riconosciuta dall'UNESCO come leader mondiale nel campo dell'educazione ambientale e dello sviluppo sostenibile, promuove programmi internazionali finalizzati alla diffusione delle buone pratiche ambientali e alla valorizzazione dei territori.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa