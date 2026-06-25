Perde il controllo dello scooter e precipita in un torrente: grave una 14enne nell’Aretino

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Bucine, in provincia di Arezzo, dove una ragazza di 14 anni è rimasta seriamente ferita dopo essere precipitata con lo scooter nell’alveo di un torrente.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la giovane stava attraversando un ponte poco prima delle 16.30 quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo nel corso d’acqua sottostante.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Considerata la gravità delle ferite riportate, la 14enne è stata soccorsa e trasferita in codice tre all’ospedale Careggi di Firenze tramite l’elisoccorso Pegaso.

I carabinieri stanno effettuando i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente e accertare le cause che hanno portato alla caduta della giovane dal ponte

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