Piazza Matteotti e Don Minzoni, BE: "Investimenti che potevano essere destinati a altre priorità"

A distanza di pochi anni dagli ultimi interventi sulle principali piazze cittadine, torna al centro del dibattito il tema delle priorità negli investimenti pubblici. Dopo la riqualificazione dell'area antistante la stazione ferroviaria e di parte di Piazza Don Minzoni, realizzata nel 2015 con un investimento di circa 850 mila euro, e dopo i lavori effettuati nel 2017 in Piazza della Vittoria, già interessata da precedenti interventi nei primi anni Duemila e tra il 2010 e il 2012, l'amministrazione comunale ha annunciato nuovi progetti che interesseranno Piazza Matteotti e nuovamente Piazza Don Minzoni.



Una scelta che solleva interrogativi sull'effettiva necessità di un rifacimento complessivo di queste aree. In particolare, Piazza Don Minzoni non presenta oggi criticità tali da richiedere una completa riqualificazione. Al contrario, ospita una significativa aiuola centrale che, oltre al valore estetico, svolge un'importante funzione di drenaggio e assorbimento delle acque meteoriche, secondo principi urbanistici adottati sempre più frequentemente nelle principali città europee.



Anche Piazza Matteotti, pur presentando alcune problematiche legate alle barriere architettoniche e alla carenza di servizi igienici, è attualmente uno spazio verde molto frequentato e apprezzato dalla cittadinanza, che potrebbe essere migliorato attraverso interventi mirati e una manutenzione più costante.



L'investimento previsto per i due progetti supera il milione di euro, una cifra rilevante che potrebbe essere destinata ad altre priorità maggiormente rispondenti alle esigenze della comunità.



Tra queste possiamo indicare il potenziamento della mobilità sostenibile e la realizzazione di piste ciclabili sicure, in un contesto in cui il Biciplan comunale procede con difficoltà; misure di sostegno per contenere l'impatto dell'aumento dei costi del trasporto pubblico locale, soprattutto per le fasce più fragili della popolazione; investimenti in impianti fotovoltaici sugli edifici comunali per ridurre la spesa energetica e generare benefici ambientali ed economici; nonché interventi di recupero e manutenzione di aree che necessitano di maggiore attenzione, come il lago del Parco di Serravalle.



Le preoccupazioni derivano anche dall'esperienza delle più recenti riqualificazioni urbane realizzate dalla precedente amministrazione, come Piazza XXIV Luglio e lo spazio confinante con la biblioteca comunale in via Leonardo da Vinci. Entrambe le aree risultano infatti penalizzate durante i mesi estivi dall'assenza di alberature e zone d'ombra, mentre una delle due presenta criticità legate alla limitata fruibilità dovuta alla mancanza di adeguate sedute.



Le risorse pubbliche sono un bene prezioso e dovrebbero essere impiegate privilegiando interventi capaci di migliorare concretamente la qualità della vita dei cittadini e di affrontare con lungimiranza le sfide ambientali e sociali del futuro.



Buongiorno Empoli

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