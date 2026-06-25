Più Certaldo: "SOS viabilità: città paralizzata dai cantieri"

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"Cercasi disperatamente un’uscita da Certaldo. O un’entrata, fate voi, tanto il risultato non cambia: siamo intrappolati!". Così scrive in una nota la lista civica 'Più Certaldo', che segnala una situazione di forte criticità per la viabilità del territorio.

Secondo quanto riferito, le principali problematiche riguarderebbero diversi punti della rete stradale circostante il comune. A sud, il tratto della Nuova Strada 429 tra Vico e Badia a Elmi risulta interessato da lavori che ne avrebbero compromesso la piena percorribilità, con conseguenti deviazioni del traffico sulla viabilità secondaria. A nord viene richiamata l’attenzione sul progetto del cosiddetto 'Terzo Lotto' della 429 in direzione Castelfiorentino, per il quale si registrano ritardi e aggiornamenti periodici senza una data di completamento definita. A ovest, infine, la chiusura del Ponte Boccaccio, che collega verso San Gimignano e Gambassi Terme, continua a influire sui flussi di traffico, nonostante le rassicurazioni fornite dagli enti competenti sullo stato di avanzamento dei lavori.

Le conseguenze segnalate riguardano principalmente la mobilità quotidiana dei residenti, con tempi di percorrenza aumentati soprattutto nelle fasce orarie di punta e ripercussioni sul trasporto merci e sulle attività produttive locali, che lamenterebbero difficoltà logistiche legate a deviazioni e rallentamenti. "A farne le spese, senza pensare allo stress dei residenti, è la nostra economia - commentano i civici -. Corrieri e autotrasportatori sono costretti a fare gincane incomprensibili tra divieti e deviazioni folli. Le nostre aziende, eccellenze del territorio, perdono competitività per la cronica carenza di infrastrutture di collegamento. Tutto questo mentre chi dovrebbe gestire e programmare i lavori si limita a scuotere le spalle".

La lista civica chiede in particolare una maggiore chiarezza sulla programmazione degli interventi, con cronoprogrammi definiti e un coordinamento più efficace tra gli enti coinvolti nella gestione delle infrastrutture. "Come lista civica Più Certaldo non ci stiamo a vedere il nostro paese paralizzato dall’inefficienza e dall’assenza di coordinamento tra gli enti - dichiarano -. Esigiamo risposte chiare, cronoprogrammi certi e, soprattutto, che qualcuno si assuma la responsabilità di questo disastro. I certaldini pagano le tasse per avere servizi, non per passare le giornate in coda. Meno scuse, più fatti. Liberiamo Certaldo!".

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