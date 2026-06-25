Pontedera intitolerà una porzione di Parco della Montagnola alle Madri Costituenti. La zona individuata è quella che si affaccia sul tratto iniziale di via della Stazione Vecchia, sul proseguimento di via De Gasperi, dove l'area a verde, prospiciente all'argine del fiume Era, forma una sorta di piccolo anfiteatro. L'annuncio arriva oggi, 25 giugno 2026, a 80 anni esatti dall'insediamento dell'Assemblea Costituente e nell'ottantesimo anniversario del riconoscimento del diritto di voto alle donne, con le prime elezioni a suffragio universale.

In questo contesto 21 donne furono elette a Montecitorio, contribuendo in modo determinante alla stesura della Carta Costituzionale, con particolare attenzione all'articolo 3 che sancisce il principio dell' uguaglianza di genere. L'intitolazione fa seguito ad una mozione che fu approvata in maniera unitaria dal Consiglio Comunale il 26 marzo scorso dove si impegnava la Giunta a dedicare "Un luogo pubblico significativo alle 21 Madri Costituenti". L'iter è stato seguito, nello specifico, dall'assessora alle pari opportunità Eleonora Pini e dall'assessore alla cultura Francesco Mori.

La mozione richiama "L'impegno politico e civile e la partecipazione attiva e di costruzione della democrazia delle Madri Costituenti", sottolineando la "Connessione tra iniziative di promozione della parità di genere con la valorizzazione della memoria repubblicana già portate avanti con continuità dall'Amministrazione Comunale."

"Le 21 Madri Costituenti incarnano un patrimonio storico e simbolico che merita piena visibilità e riconoscimento pubblico. Esse provenivano da diverse forze politiche,

rappresentando la pluralità dell’Italia repubblicana nascente", si legge ancora nel testo della mozione. "Intitolare un luogo pubblico a queste figure rappresenta un atto concreto di

valorizzazione della memoria repubblicana e di promozione della parità di genere, in linea con i principi costituzionali e con gli obiettivi di equità e inclusione perseguiti dall’ Amministrazione Comunale".

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio Stampa