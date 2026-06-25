Tempo pieno nelle scuole, Forza Italia: "San Miniato segua l'esempio di Santa Croce"

Il Coordinamento di Forza Italia San Miniato commenta in una nota la notizia secondo cui, dal prossimo anno scolastico, a San Croce sull'Arno, il tempo pieno sarà presente in tutti i plessi della scuola primaria. "Un risultato ottenuto grazie al lavoro congiunto del dirigente scolastico, dell'Amministrazione comunale e dell’Ufficio Scolastico Territoriale - commenta Forza Italia -, che hanno saputo costruire un percorso condiviso nell'interesse delle famiglie".

La nota prosegue con il coordinamento che si chiede il perché San Miniato non attuerà la stessa misura di Santa Croce. "Sappiamo bene che l'attivazione del tempo pieno è una competenza dell'Istituto Comprensivo e dell'Ufficio Scolastico - commentano nella nota -. Ma è altrettanto evidente che, quando esiste una volontà comune, quando dirigente scolastico, amministrazione comunale e istituzioni lavorano nella stessa direzione, i risultati arrivano".

Mentre a Santa Croce la misura in questione è stata attivata, non tutte le famiglie del territorio di San Miniato avranno questa possibilità, eccezion fatta per La Scala, l’unica ad avere il tempo pieno. "Eppure non stiamo parlando di un privilegio, ma di una scelta educativa che oggi risponde alle esigenze di moltissime famiglie - prosegue la nota -. La società è profondamente cambiata. Oggi, nella maggior parte dei casi, sono necessari due stipendi per sostenere il bilancio familiare. A questo si aggiunge tutta la complessa organizzazione quotidiana del doposcuola: accompagnamenti, attività, compiti, servizi integrativi e costi aggiuntivi. Il tempo pieno rappresenta una risposta concreta a queste difficoltà. Non è soltanto un servizio di custodia, ma un modello educativo più ricco, con maggiori attività laboratoriali, sportive, artistiche e di approfondimento, capace di offrire ai bambini un percorso formativo più completo e alle famiglie una migliore organizzazione della vita quotidiana".

Secondo Forza Italia, se l'estensione del tempo pieno a tutte le frazioni del Comune non fosse oggi ancora sostenibile, "si inizi almeno dalla realtà più popolosa: San Miniato Basso, dove sono presenti due scuole primarie. Sarebbe naturale avviare almeno uno dei due plessi con il tempo pieno, offrendo finalmente una reale possibilità di scelta alle famiglie, senza costringerle a spostarsi in altri comuni o in altre zone del territorio".

Il Coordinamento di Forza Italia San Miniato invita il Sindaco, l'Assessore alla Scuola e i dirigenti scolastici ad aprire un confronto serio con l'Ufficio Scolastico Territoriale, seguendo l'esempio di Santa Croce.

"Se istituzioni e scuola sono riuscite a costruire insieme un’offerta più moderna e vicina alle esigenze delle famiglie, non esiste alcuna ragione per cui San Miniato debba rinunciare ad avere la stessa ambizione - commenta il Coordinamento di Forza Italia -. Le famiglie non chiedono privilegi. Chiedono servizi adeguati ai tempi in cui viviamo. E la politica ha il dovere di farsi promotrice di queste opportunità, non di limitarsi ad amministrare l'esistente".

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