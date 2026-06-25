Buongiorno oggi ringrazio Leonora per questa ricetta molto sfiziosa, ideale anche per persone vegane: Schiacciata di riso integrale con zucchine e cipollotto. Un aricetta ideale per aperitivi, picnic e potete accompagnarla anche ad una salsa o una maionese vegana.

Schiacciata di riso integrale con zucchine e cipollotto

Ingredienti per 4 persone

200 ml di acqua

100 gr di farina di riso integrale

2 zucchine medie (circa 400 gr)

1 cipollotto

Pangrattato senza glutine q.b.

Olio extravergine di oliva q.b.

Sale e pepe q.b.

Basilico fresco q.b.

Preparazione

In una ciotola capiente unite la farina di riso e l’acqua in modo graduale, fino a che non otterrete un composto omogeneo, fluido ma non acquoso. Tagliate finemente le zucchine e il cipollotto, aggiungete entrambi alla pastella e mescolate bene per amalgamare gli ingredienti. Aggiustate di sale e di pepe e fate riposare in frigorifero per qualche minuto. Poi scaldate bene una padella con un giro di olio, disponete sulla base un cucchiaio di pangrattato e versate al suo interno la pastella, distribuendola in uno strato abbastanza sottile. Cuocete a fuoco medio basso con coperchio per una decina di minuti, dopodiché girate la schiacciata e proseguite la cottura per 6-8 minuti anche dall’altro lato, fino a che non risulterà dorata e croccante. Fatela intiepidire e guarnitela con del basilico fresco.

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