Shilha Cintelli, artista empolese, espone al Museo Zauli di Faenza

Un'artista empolese è stata invitata a esporre al Museo Carlo Zauli di Faenza, figura significativa dell'arte contemporanea nonché uno dei più famosi ceramisti e scultori italiani.

Si tratta di Shilha Cintelli, artista a tutto tondo che lo scorso maggio, grazie alla mostra Alchimie in Ceramica, ha intessuto un dialogo ideale con Zauli tra alchimia, simbolismo e materia. Un'occasione unica, ancora più significativa nel centenario dalla nascita dell'artista, all'interno delle iniziative di Buongiorno Ceramica. In quel di Faenza, la mostra si è conclusa con il workshop "Convivium", realizzato con la cottura di alimenti in crosta di argilla dei calanchi faentini.

"Siamo molto contenti come amministrazione - commenta l'assessore alla Cultura, Matteo Bensi - di osservare le tante diramazioni che i linguaggi dell'arte prendono a partire dalla creatività di artisti e artiste cittadine. Tante e tanti empolesi conoscono Shilha per i suoi workshop, per l'attività di insegnante e per le tante sfaccettature del suo lavoro artistico in ambito sia sociale che pubblico. Siamo felici che il suo percorso venga apprezzato anche a livello nazionale".

Notizie correlate