Shilha Cintelli, artista empolese, espone al Museo Zauli di Faenza

Cultura Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

L'assessore Bensi: "Contenti dell'itinerario creativo di Cintelli"

Un'artista empolese è stata invitata a esporre al Museo Carlo Zauli di Faenza, figura significativa dell'arte contemporanea nonché uno dei più famosi ceramisti e scultori italiani.

Si tratta di Shilha Cintelli, artista a tutto tondo che lo scorso maggio, grazie alla mostra Alchimie in Ceramica, ha intessuto un dialogo ideale con Zauli tra alchimia, simbolismo e materia. Un'occasione unica, ancora più significativa nel centenario dalla nascita dell'artista, all'interno delle iniziative di Buongiorno Ceramica. In quel di Faenza, la mostra si è conclusa con il workshop "Convivium", realizzato con la cottura di alimenti in crosta di argilla dei calanchi faentini.

"Siamo molto contenti come amministrazione - commenta l'assessore alla Cultura, Matteo Bensi - di osservare le tante diramazioni che i linguaggi dell'arte prendono a partire dalla creatività di artisti e artiste cittadine. Tante e tanti empolesi conoscono Shilha per i suoi workshop, per l'attività di insegnante e per le tante  sfaccettature del suo lavoro artistico in ambito sia sociale che pubblico. Siamo felici che il suo percorso venga apprezzato anche a livello nazionale".

Notizie correlate

Empoli
Cultura
23 Giugno 2026

Libertà di stampa e querele temerarie: I martedì di-Battiti debuttano con Valerio Vartolo

Sta per partire la nuova rassegna I martedì di-Battiti, 5 incontri serali al Torrione di Santa Brigida a Empoli per parlare di temi che riguardano la cultura della legalità a tutto tondo. [...]

Empoli
Cultura
22 Giugno 2026

Sergio Cammariere, Peppe Barra e molti altri all'Empoli Jazz Festival

Presentata questa mattina, lunedì 22 giugno 2026, in municipio la XVIII^ edizione dell'Empoli Jazz Festival, a cura dell'associazione Empoli Jazz (main partner Lapi Gelatine) con il sostegno e patrocinio del Comune [...]

Empoli
Cultura
19 Giugno 2026

Incontro con padre Gianni e Hamdan Al Zeqri a Empoli

Quali sono le caratteristiche fondamentali per un disarmo interiore capace di accogliere l'altro? Quali le sfide che dobbiamo intraprendere nel territorio per vivere il disarmo interiore e l'accoglienza nella nostra [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

torna a inizio pagina