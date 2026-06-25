Uffizi, prosegue lo stop alla vendita dei biglietti

Prosegue fino a domenica 28 giugno lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi. Il blocco è a causa dei problemi all'impianto di condizionamento legato al caldo eccessivo che mercoledì 24 giugno, per San Giovanni, ha provocato lunghe file fuori dal museo e la regolazione degli ingressi.

Al momento, fanno sapere dagli Uffizi, gli ingressi non sono contingentati ma possono accedere alla Galleria solo coloro che hanno la prenotazione. La capienza massima di visitatori accolti è fissata al 50%.

Nella mattinata di oggi, giovedì 25, le temperature all'interno degli spazi museali sono calate, grazie ai primi interventi sull'impianto di condizionamento. Il calo potrebbe essere dovuto anche alla minor presenza di visitatori nelle sale.

Notizie correlate