Terremoto Venezuela, la Toscana pronta a inviare soccorsi: il messaggio di solidarietà di Giani

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(uno screenshot del video pubblicato da Giani e Dika)

Attivato il sistema regionale di Protezione civile attraverso la CROSS di Pistoia: "Siamo vicini al popolo venezuelano"

La Regione Toscana si mobilita in sostegno del Venezuela colpito da un violento terremoto che ha provocato vittime, feriti e dispersi. A renderlo noto è il presidente della Regione, Eugenio Giani, e il Sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana Bernard Dika, attraverso un messaggio di solidarietà e l’attivazione del sistema regionale di Protezione civile.

È stata espressa la vicinanza istituzionale e umana della Toscana alla popolazione colpita, sottolineando che “il nostro pensiero va al popolo venezuelano, colpito da un terremoto devastante che ha causato vittime, feriti e dispersi”.

In coordinamento con il Dipartimento nazionale di Protezione civile, la Regione ha avviato le procedure per l’invio di operatori e operatrici del sistema regionale attraverso la CROSS di Pistoia, struttura specializzata nel coordinamento dei soccorsi sanitari internazionali, con l’obiettivo di contribuire alle attività di supporto e assistenza nelle aree colpite.

“Siamo vicini alle famiglie che hanno perso i propri cari, alle persone ferite e a chi in queste ore sta facendo di tutto per salvare vite e portare aiuto - scrivono - La Toscana è vicina al Venezuela”.

 

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