Torna a San Pancrazio 'Due paesi in festa'

A San Pancrazio Val di Pesa tra San Casciano e Montespertoli, presso il campo sportivo, parte la trentanovesima edizione di “DUE PAESI IN FESTA” meglio conosciuta come Sagra della Brioche con Gelato Artigianale.
La manifestazione, patrocinata dalle Amministrazioni Comunali di Montespertoli e San Casciano, nata nel 1988 per valorizzare il territorio, ma anche per finanziare le attività della locale Associazione Sportiva è giunta alla trentanovesima edizione.
26-27-28 giugno il primo weekend, per ripetersi il 3-4-5 luglio dalle ore 19,30 avrà inizio la festa, con un programma molto intenso e coinvolgente, messo a punto dal comitato organizzatore.
Due Paesi una sola festa, manifestazione che coinvolge le comunità, dei due paesi Lucignano e San Pancrazio, dove l’impegno dei volontari giovani e meno giovani, tutti insieme con un unico obbiettivo, quello di mantenere vive le due frazioni, con iniziative che ci riportano veramente a ricordare antichi sapori gastronomici di questo angolo di Toscana.
Una festa in cui si investe molto sia sulla qualità degli spettacoli, tutti a ingresso gratuito, che sulla genuinità dei prodotti offerti dal nostro stand gastronomico, nel quale operano con passione donne e uomini veramente competenti. Il bar con la famosa brioche con gelato, rigorosamente artigianale, tutto questo in uno dei posti più belli del Chianti.
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