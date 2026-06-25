Torna a San Pancrazio 'Due paesi in festa'

Attualità Montespertoli
Condividi su:
Leggi su mobile

A  San Pancrazio Val di Pesa tra San Casciano e Montespertoli, presso il campo sportivo, parte la trentanovesima edizione di “DUE PAESI IN FESTA” meglio conosciuta come Sagra della Brioche con Gelato Artigianale.

La manifestazione, patrocinata dalle Amministrazioni Comunali di Montespertoli e San Casciano, nata nel 1988 per valorizzare il territorio, ma anche per finanziare le attività della locale Associazione Sportiva è giunta alla trentanovesima edizione.

26-27-28 giugno il primo weekend, per ripetersi il 3-4-5 luglio dalle ore 19,30 avrà inizio la festa, con un programma molto intenso e coinvolgente, messo a punto dal comitato organizzatore.

Due Paesi una sola festa, manifestazione che coinvolge le comunità, dei due paesi Lucignano e San Pancrazio, dove l’impegno dei volontari giovani e meno giovani, tutti insieme con un unico obbiettivo, quello di mantenere vive le due frazioni, con iniziative che ci riportano veramente a ricordare antichi sapori gastronomici di questo angolo di Toscana.

Una festa in cui si investe molto sia sulla qualità degli spettacoli, tutti a ingresso gratuito, che sulla genuinità dei prodotti offerti dal nostro stand gastronomico, nel quale operano con passione donne e uomini veramente competenti. Il bar con la famosa brioche con gelato, rigorosamente artigianale, tutto questo in uno dei posti più belli del Chianti.

Notizie correlate

Montespertoli
Attualità
24 Giugno 2026

Ritardi raccolta rifiuti a Montespertoli: "In alcune case da oltre un mese". Alia: "Segnalazioni gestite"

Continuano dall'Empolese Valdelsa le segnalazioni per ritardi sul ritiro dei rifiuti della raccolta porta a porta. Dopo le testimonianze dei giorni scorsi, che arrivavano da più comuni compreso Empoli, un [...]

Montespertoli
Attualità
22 Giugno 2026

Le Notti del Vino: a Montespertoli si parte mercoledì 24 giugno con 'Fritto e Bollicine'

Montespertoli aderisce a "Le Notti del Vino", il festival nazionale dell'enoturismo promosso da Città del Vino (21 giugno-23 settembre, oltre 150 eventi in tutta Italia dopo i 75mila visitatori e [...]

Castelfiorentino
Attualità
21 Giugno 2026

Castelfiorentino, 40mila euro dalla Regione per potenziare il sistema di allerta della protezione civile

Quarantamila euro dalla Regione Toscana per rafforzare il sistema di monitoraggio e allerta della Protezione civile dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa. Le nuove risorse consentiranno al Comune di Castelfiorentino di [...]



Tutte le notizie di Montespertoli

<< Indietro

torna a inizio pagina