Torna la Wish Parade a Firenze: corteo con 12 carri attraversa il centro fino alle Cascine

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Torna a Firenze la Wish Parade, street parade prevista per il 27 giugno con la partecipazione di 12 carri musicali che attraverseranno il centro cittadino fino a raggiungere il parco delle Cascine.

L’iniziativa prenderà il via da piazzale Vittorio Veneto alle ore 17, per poi svilupparsi lungo un percorso che interesserà alcune delle principali direttrici del centro storico, fino alla destinazione finale del prato del Quercione.

Nel comunicato diffuso dagli organizzatori, la manifestazione viene presentata come un’azione dal forte contenuto politico e sociale, con particolare riferimento alle dinamiche urbane e alla trasformazione della città. Il corteo è descritto come una forma di opposizione alla crescita degli affitti e alla diffusione di studentati di lusso, oltre che alle dinamiche di speculazione immobiliare che, secondo gli organizzatori, inciderebbero sui processi di espulsione delle fasce sociali più fragili dal tessuto urbano.

Il percorso si snoderà attraverso viale Fratelli Rosselli, via Il Prato, borgo Ognissanti, lungarno Amerigo Vespucci e lungarno Corsini, per poi proseguire verso ponte Santa Trinita e via Romana, con passaggio da piazzale Porta Romana e rientro verso il centro fino alle Cascine.

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