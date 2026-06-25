Tre spettacoli a Castelfiorentino per 'Teatro al Popolo, teatro fuori dal teatro'

Archiviata una stagione teatrale che ha sapientemente unito qualità e quantità, la Fondazione Teatro del Popolo di Castelfiorentino propone per l’ottavo anno consecutivo una rassegna teatrale estiva che anche stavolta si annuncia capace di divertire e di far riflettere. “Teatro al Popolo- Teatro fuori dal teatro”, organizzata dalla Fondazione Teatro del Popolo, con la direzione artistica di Giallo Mare Minimal Teatro e in stretta collaborazione con la Banca Cambiano 1884 e l’Ente Cambiano e il Comune di Castelfiorentino, si terrà nel prossimo mese di luglio nella centralissima Piazza Gramsci, di fronte al teatro. Viene così confermata una location molto apprezzata dal pubblico. Trova continuità anche la scelta dell’accesso gratuito ai tre spettacoli in cartellone.

“Come avvenuto negli scorsi anni, nel mese di luglio- commenta la presidente della Fondazione Teatro del Popolo, Maria Cristina Giglioli- il teatro abbandona la sua sede naturale, per avvicinarsi a quanti vogliano conoscerlo e apprezzarlo in un’altra forma. I buoni risultati raggiunti ci incoraggiano a proseguire in questa direzione e a farlo ancora in piazza Gramsci, dove si affaccia il Teatro del Popolo. Confidiamo che anche per questa edizione, caratterizzata da spettacoli divertenti ed insieme qualitativi, il pubblico risponderà numeroso. Con l’obiettivo di dare alla rassegna un carattere pienamente inclusivo, l’ingresso sarà gratuito”.

La rassegna inizierà Lunedì 6 Luglio con “Happy Days” con Stefano Santomauro che dà il meglio di sé con un monologo esilarante, leggero e profondo, cinico e sincero. Uno spettacolo travolgente sulla ricerca della felicità. Si proseguirà Lunedì 13 Luglio con “Volevo fare la Dj” di e con Anna Meacci. Tra dischi in vinile, note e parole, la brava attrice e regista toscana, ripercorrerà piccoli e grandi momenti della nostra storia. L’ultimo appuntamento è per Lunedì 20 Luglio con “Hostress”, con Cikale Comic Vocal Trio. Attraverso i brani più famosi del rock e del pop, il pubblico si sentirà coinvolto in un viaggio molto particolare con una colonna sonora per ogni occasione!

Tutti gli spettacoli (ingresso gratuito), sono in programma alle ore 21,30 con apertura straordinaria del Caffè del Teatro. In caso di pioggia gli spettacoli si terranno all’interno del Teatro del Popolo.

Fonte: Ufficio Stampa