Ubriaco, vuole bere senza pagare: arrestato

Un ventenne è stato arrestato a Pisa per estorsione. Il 24 giugno i carabinieri sono intervenuti in via Nino Pisano per una situazione di forte tensione in un bar. Hanno notato il giovane che, ubriaco, voleva consumare altre bevute senza pagare.

L'uomo, inoltre, ha rivolto gravi minacce nei confronti dei titolari dell'esercizio commerciale, condotta che è proseguita anche alla presenza dei militari. "L’arrestato è stato trattenuto presso la camera di sicurezza del Comando, in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata del giorno stesso, in cui è stato convalidato l’arresto e disposta la misura del divieto di dimora nel comune di Pisa" scrivono i carabinieri.

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