Use Rosa Scotti, confermati Ferradini e Giusti

La conferma dello staff Use Scotti Rosa è sempre il passo successivo alla firma di coach Alessio Cioni visto che, ormai da tanti anni, il terzetto in panchina è sempre lo stesso: il capo allenatore e gli assistenti Mario Ferradini e Jacopo Giusti. Ed anche quest’anno, in una squadra in larghissima parte confermata, non poteva che arrivare continuità anche dal punto di vista dello staff tecnico. Mario e Jacopo formeranno ancora un gruppo di lavoro storico, affiatato e sinonimo di continuità. Un altro tassello fondamentale per la programmazione del nuovo campionato portando avanti l'identità e i valori della società biancorossa.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa