A Vitolini torna la Cena Paesana

Domenica prossima, 28 giugno, a Vitolini (Vinci) si terrà la seconda edizione della Cena Paesana, organizzata in concomitanza con la ricorrenza del S. Patrono (S. Pietro, che cade lunedì 29), grazie alla sinergia fra l’Aps “Vitolinincircolo” e la “Compagnia degli Ortacci”, con il patrocinio del Comune. La location sarà l'area degli “Ortacci” attigua alla Chiesa dove, dalle ore 20 comincerà la cena.

Ma non sarà soltanto il buon cibo ad essere il protagonista della serata, perché la festa inizierà già a partire dalle ore 18, con divertenti proposte ludiche per grandi e piccini.

A seguire la cena, durante la quale – dopo il saluto degli organizzatori e delle istituzioni – sono previste narrazioni e immagini su aspetti del paese oggetto di interesse del gruppo 'Raccontè', formatosi da oltre un anno proprio per mantenere viva la memoria del borgo fra gli anni ’60 e ’80. Sono in programma focus sui soprannomi e su un’impresa coraggiosa che riguarda il lancio di un missile dalle pendici del Montalbano, avvenuto appunto nel ’64, con tanto di foto, testimonianze ed esposizione di prototipi.

A seguire, la proiezione di un breve video con alcuni momenti degli incontri del gruppo, e un filmato del 1986, con le prime manifestazioni organizzate dalla Compagnia degli Ortacci. Chi lo vorrà, potrà invece assistere a una partita dimostrativa de La Quaranta, il gioco di carte conosciuto e praticato solo a Vitolini.

Per prenotarsi alla cena, contattare . 3493739611 (Paola) e 3486508165 (Valeriana).

"Vi aspettiamo numerosi per goderci insieme il fresco della sera, e uno dei tramonti più belli della zona".

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