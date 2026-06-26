Nasce 2 Sponde d'Arno: il progetto territoriale che unisce vino, arte e cultura

Giovedì 2 luglio 2026 il Caffè Centofiori di Montelupo Fiorentino ospiterà la seconda edizione di "Degusta il Territorio", un appuntamento che questa volta assume un significato ancora più importante, diventando il momento celebrativo della nascita dell'Associazione 2 Sponde d'Arno.

L'evento anticiperà la firma ufficiale dell'Associazione, prevista il giorno successivo, 3 luglio, presso la sede consiliare del Comune di Montelupo Fiorentino.

2 Sponde d'Arno nasce con l'obiettivo di creare una rete territoriale capace di mettere in relazione aziende, produttori, cultura e identità locali, valorizzando le eccellenze dei territori di Lastra a Signa, Montelupo Fiorentino, Empoli e Capraia e Limite.

La serata sarà un'occasione di incontro aperta alla cittadinanza e vedrà protagoniste alcune delle realtà produttive aderenti al progetto: Petrognano, Tenuta San Vito, Tenuta Sammontana, Tenuta Cantagallo, Azienda Agricola Colle Paradiso, Fattoria Castellina, Podere La Botta, Piazzano e Mori- Canneta, insieme al produttore di caffé, Torrefazione Negro.

Ogni azienda vitivinicola presenterà un vino rappresentativo della propria produzione, scelto tra bianco, bollicine, rosato o vino giovane, dando vita a un percorso di degustazione che racconterà il territorio attraverso i suoi sapori.

Per l'occasione sarà inoltre presentata un'opera inedita realizzata dall'artista montelupino Alessio Londi, una mattonella che interpreta il concetto di "2 Sponde d'Arno" attraverso la sua personale visione artistica.

Londi, da sempre legato al linguaggio della ceramica e alla tradizione decorativa del territorio, porta in questa nuova opera una ricerca che unisce segno, materia e identità locale. Il suo percorso artistico si è recentemente arricchito con una mostra dedicata alle sue opere in ceramica, realizzata in Provenza, in Francia, insieme all'artista Sergio Pilastri.

La mattonella presentata per "2 Sponde d'Arno" nasce quindi come un omaggio al dialogo tra luoghi, memorie e visioni contemporanee: un'opera capace di raccontare, attraverso il gesto decorativo di Londi, il rapporto vivo tra le due rive dell'Arno e quel patrimonio culturale, artistico e umano che da secoli accomuna questi territori.

Questo rappresenta il primo tassello di un progetto culturale più ampio che l'Associazione intende sviluppare nei prossimi mesi: raccogliere l'interpretazione di diversi artisti sul tema delle 2 Sponde d'Arno per dare vita a una mostra dal titolo provvisorio "Arte & Vino".

L'idea è quella di creare un dialogo tra espressione artistica e produzione enologica, associando ogni opera a una bottiglia, costruendo così un racconto collettivo del territorio capace di unire creatività, tradizione e identità locale.

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La seconda edizione di Degusta il Territorio vuole quindi essere non soltanto un evento enogastronomico, ma un momento simbolico di condivisione e di costruzione di una nuova rete territoriale, nella quale imprese, arte e comunità collaborano per promuovere il patrimonio culturale e produttivo locale.

L'aperitivo degustazione avrà un costo di 20 euro e comprenderà quattro calici di vino, buffet e caffè di Torrefazione Negro.

Fonte: Ufficio Stampa

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